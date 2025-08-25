Marotta: “Abbiamo rinunciato a cedere dei giocatori. Lookman? Ecco cosa è successo”

Le parole del presidente dell’Inter prima della sfida col Torino valevole per la prima giornata di Serie A

Beppe Marotta ha parlato prima di Inter-Torino, posticipo della prima giornata di Serie A. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il presidente nerazzurro ha risposto anche alle domande di mercato.

“Intanto voglio dire una cosa con forza: abbiamo rinunciato a vendere alcuni giocatori che avevano richieste – ha esordito Marotta – Questo è stato un atto di forza dell’Inter. Poi abbiamo tentato di cogliere qualche opportunità”.

“Lookman un’opportunità, ma l’Atalanta non l’ha messo sul mercato”

Per quanto riguarda Lookman, Marotta ha detto che “l’Atalanta non l’ha messo sul mercato e ne aveva pieno diritto. Era un’opportunità. Abbiamo investito sui giovani, portando giocatori di età media di 21 anni. Stiamo modellando una rosa in sintonia con i programmi di Oaktree“.

“Se faremo un difensore? Non stiamo cercando un difensore per esigenza – ha risposto il presidente dell’Inter – Il reparto arretrato dà ampie garanzie, vediamo se ci saranno opportunità. Poi se un giocatore vorrà andare via, lo sostituiremo. Ma non prevedo cambiamenti radicali”.

Marotta replica a Oriali

“Se siamo più forti dell’anno scorso? Non lo so, il cambio di allenatore porta anche dei cambiamenti nei metodi. Dobbiamo considerare anche le avversarie. Oggi i campioni in carica sono quelli del Napoli – ha evidenziato Marotta replicando alle parole di Oriali di sabato scorso (“L’Inter è la favorita”) e il Napoli è la squadra più forte e deve difendere lo scudetto. Il Napoli è la autorevole candidata alla vittoria. Noi siamo obbligati ad essere protagonisti”.