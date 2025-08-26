Ausilio se lo porta in Arabia: scossone Inter, contratto solo da firmare

Cosa può accadere in casa nerazzurra dopo la fine di questo calciomercato estivo

L’Inter ha straconvinto contro il Torino, nel debutto in Serie A, ma a tenere banco in casa nerazzurra c’è il futuro di Piero Ausilio. O meglio, il suo possibile addio al termine di questo calciomercato estivo. Come ormai noto, il Ds è la prima scelta dell’Al-Hilal: sì, proprio la squadra araba in cui è approdato Simone Inzaghi.

L’inizio del corteggiamento risale a diverse settimane fa. Un corteggiamento divenuto concreto con tanto di grande offerta sul tavolo: Alfredo Pedulla a Sportitalia ha parlato di un’offerta da 5 milioni di euro a stagione per Ausilio, al quale ovviamente verrebbero anche garantiti ampi poteri e un budget considerevole per alzare ulteriormente il livello di competitività della rosa.

Il contratto è pronto sul tavolo, manca solo la firma del dirigente approdato all’Inter nel lontanissimo 1998: gli inizi da segretario da coordinatore del settore giovanile, poi l’escalation fino a diventare, all’inizio del 2014, il Direttore sportivo della prima squadra raccogliendo l’eredità dell’amico e mentore Marco Branca. Dopo 27 anni, Ausilio potrebbe considerare chiuso il suo ciclo con il club nerazzurro, anche se il suo contratto scade a giugno 2027.

Ausilio prenderà una decisione, ammesso che non l’abbia già presa (da lui filtra zero…) soltanto dopo il gong di questa finestra estiva. Certo, la proposta dei sauditi è a dir poco allettante: lo stesso Simone Inzaghi starebbe spingendo per l’approdo a Riad del Ds interista, con cui ha avuto un ottimo rapporto nel corso della sua avventura sulla panchina dell’Inter.

Il progetto del club del presidente Fahad bin Nafel è molto ambizioso: creando una struttura societaria sul modello europeo, in questo caso sul modello Inter, l’Al-Hilal avremme maggiori chance di compiere quel salto di qualità necessario anche per attrarre giocatori sempre più forti, in previsione magari dell’ingresso di squadre saudite nella neonata Champions League del Vecchio Continente. Soldi chiamano soldi…

Baccin segue Ausilio all’Al-Hilal?

Stando alle ultime indiscrezioni, Ausilio potrebbe portarsi in Arabia pure il suo vice Dario Baccin. Il 48enne novarese è all’Inter dal 2017 e adesso ricopre anche il ruolo di responsabile della squadra Under 23 fresca di debutto nel Girone A del campionato di Serie C.

La partenza anche di Baccin costringerebbe il presidente Marotta a prendere un nuovo Direttore sportivo, già perché il vice di Ausilio è attualmente il candidato numero uno, per non dire unico, a raccogliere eventualmente la pesante eredità dell’attuale Ds. La scelta del nuovo responsabile dell’area sportiva verrebbe comunque presa di concerto con il fondo Oaktree.