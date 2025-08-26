Calciomercato Inter, offerta monstre: “È la priorità di Inzaghi”

I sauditi dell’Al Hilal irrompono con una proposta indecente per il difensore. Da capire se il giocatore è disposto ad andare in Arabia

Lo scorso 5 giugno Simone Inzaghi ha apposto la firma sul contratto che lo ha legato per due anni all’Al Hilal. A meno di una settimana dalla clamorosa sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Psg, il tecnico di Piacenza ha deciso di lasciare l’Inter per farsi ricoprire d’oro dal club saudita. Sin dal suo approdo in Arabia, ci sono stati rumors di calciomercato che accostavano i giocatori nerazzurri alla nuova squadra di Inzaghi.

Dopo quasi tre mesi, a fine agosto, nessun calciatore dell’Inter ha seguito il suo ex allenatore. Nemmeno quel Francesco Acerbi, suo grande pupillo, che si sarebbe potuto liberare a costi molto contenuti grazie ad una clausola che poteva esercitare Oaktree. E invece, ad oggi, l’unico colpo fatto da Inzaghi in Serie A riguarda l’altra sponda dei navigli, prendendo Theo Hernandez dal Milan.

Negli ultimi giorni si è riparlato di un interessamento dell’Al Hilal per Hakan Calhanoglu, altro giocatore molto apprezzato dal tecnico emiliano. Vero è che in Arabia Saudita la sessione estiva di calciomercato chiuderà dieci giorni dopo quella italiana (giovedì 11 settembre, ndr), ma una volta presentata la lista alla Uefa per la Champions League, appare improbabile che l’Inter possa indebolire la rosa di Chivu, cedendo un titolarissimo.

Inzaghi vuole Jacquet all’Al Hilal: va convinto a trasferirsi in Arabia

Dopo aver completato il reparto mediano con l’acquisto di Andy Diouf dal Lens, l’Inter ha provato a guardare ancora in Ligue 1 per rinforzare il pacchetto arretrato. L’obiettivo nerazzurro risponde al nome di Jeremy Jacquet, ma la richiesta del Rennes da 50 milioni di euro ha fatto fare un passo indietro al club di Viale della Liberazione.

Il centrale difensivo della Nazionale Under 21 francese, come sottolineato dal giornalista sportivo Sacha Tavolieri sul suo account ‘X’, ha anche altre pretendenti come Real Madrid e Arsenal. Ma sarebbe proprio l’Al Hilal di Inzaghi in pole per Jacquet: presi contatti con il suo entourage per offrirgli uno stipendio fuori dal comune, che rappresenta la priorità di questi ultimi giorni di mercato. Da capire se il giocatore sia disposto a giocare nella Saudi Pro League.