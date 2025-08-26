Come è andato il debutto di Diouf con la maglia dell’Inter: “Si può fare il reso?”

L’ultimo acquisto nerazzurro è entrato a dieci minuti dalla fine della gara col Torino

C’era grande attesa per la prima dell’Inter di Chivu in Serie A, ma anche per il debutto dell’ultimo (ma forse non l’ultimissimo) acquisto di Marotta e Ausilio: Andy Diouf. Il centrocampista francese aveva solo un paio di allenamenti alle spalle ed è stato lanciato da Chivu soltanto a partita strafinita, precisamente al minuto 79 e sul punteggio di 5-0.

Dovendo fare il nostro mestiere per come andrebbe fatto sempre, noi di Interlive.it non siamo stati per nulla clementi con il classe 2003 preso dal Lens. Ai dieci minuti scarsi di Diouf abbiamo dato 5 come voto, inserendo il transalpino tra i flop di una gara che non è mai stata in discussione.

“Entra male. Tre palloni toccati e tre errori. Sarà l’emozione…”, il nostro giudizio sulla prestazione sul numero 17 nerazzurro. A cui va indubbiamente dato del tempo, come giusto che sia per un calciatore giovane che non conosce la Serie A e che è appena arrivato. Quel tempo che tanti, anzi troppi tifosi interisti o pseudo tali non hanno però alcuna intenzione di concedergli.

Sotto al post X dell’Inter, in cui viene ‘celebrato’ l’esordio di Diouf in nerazzurro, si trovano infatti moltissimi commenti negativi, moltissimi che sanno già di bocciatura definitiva del ventiduenne di origini senegalesi. Eccone alcuni raccolti da Interlive.it:

Un calciatore forte si vede dal primo pallone che tocca. Vedi susic. Questo proprio direi che e una pippa — Carmelo La Placa (@Carmelo_laplaca) August 25, 2025

Questo non deve vedere mai più il campo — GiVliocracy (@giuliocracyS) August 25, 2025

3 palloni toccati 3 errori chiave..andy io credo in te ma aiutami ad aiutarti. — Alessandro Cant⭐️⭐️ (@AlessandroCant0) August 25, 2025

È tornato Kondogbia…🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Signora Carlos Augusto (@Lineroazzurra) August 25, 2025

Ci liberiamo di Correa Arnautovic e Asllani dobbiamo spendere 25 mln x un centrocampista cha ha fatto 2 gol in 2 anni con caratteristiche che molto probabilmente non sono adatte al calcio italiano. Resta un mistero come possano scegliere giocatori senza averli mai visti da vicino — Ronny (@RonnyBandiera) August 26, 2025

Entrato, toccato 4 palloni, persi tutti e 4 …e ma l’altro giorno mi sono beccato del disagiato e del diversamente abile — preferivo il mercato a zero (@rickybarza_) August 25, 2025

Come avete fatto a comprare un bidone del genere — Nicholas (@PassioneSport__) August 25, 2025

Si può fare il reso? — gius ere (@gius_ere85) August 25, 2025

Ditegli di svegliarsi che cominciamo male — MkhiRattian, il ragazzo del 5 a 0 (@blink187blink) August 25, 2025

Chivu su Diouf: “È un centrocampista che non avevamo. Ecco perché l’ho fatto entrare”

Per Diouf non sarà semplice conquistarsi l’affetto e soprattutto la stima degli interisti. Ma in suo favore gioca senz’altro Chivu, il quale ieri in conferenza stampa ha manifestato tutto il suo apprezzamento per il centrocampista costato all’Inter 20 milioni di euro più 5 di bonus. “Andy è una mezzala e un mediano, per progressione è un centrocampista che non avevamo, anche perché è un mancino”.

“L’ho fatto entrare – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – perché volevo farlo sentire importante in questo gruppo. L’ho messo anche in difficoltà in un ruolo che non aveva mai fatto, ma non bisogna giudicare questa prestazione per lui. Sono felice perché ha avuto la possibilità di assaggiare San Siro al debutto in una squadra importante come l’Inter”.