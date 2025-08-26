Quanto è finita la prima partita in Serie C dell’Inter Under 23: formazione e primo marcatore | VIDEO

Esordio assoluto della formazione di mister Vecchi nel campionato di Serie C contro il Novara, in gol il gioiellino Topalovic

Per l’Inter di Cristian Chivu è stata una serata magica, quella vissuta ieri innanzi ai tanti spettatori accorsi a San Siro per la prima partita ufficiale della nuova stagione del campionato di Serie A. Al sonoro 5-0 rifilato al Torino, però, si aggiunge anche un altro storico traguardo per il club nerazzurro.

Nella stessa giornata di ieri, infatti, ha preso il via il cammino della formazione Under-23 allenata da mister Stefano Vecchi nel Gruppo A di Serie C. A contendere i tre punti c’è stato il Novara dell’ex Andrea Zanchetta, di certo non l’ultima arrivata nel mondo del professionismo.

I nerazzurri hanno schiacciato subito forte il pedale dell’acceleratore con la classica impostazione del 3-5-2 già nota agli appassionati, finché il giovane centrocampista Luka Topalovic è riuscito ad insaccare il pallone su calcio di punizione alle spalle del portiere avversario Boseggia al minuto 22′.

Nonostante le pericolose ripercussioni sulla trequarti novarese e i buoni tentativi di raddoppio, la pressione del Novara ha fruttato il gol del pareggio di Cosimo da Graca che ha di fatto messo la parola fine alle speranze del primo successo dell’Inter Under-23 in campionato.

Novara-Inter U23 1-1, formazione ufficiale e tabellino marcatori

Novara-INTER U23 1-1

Tabellino marcatori: 22’ Topalovic (Inter); 64’ da Graca (Novara)

Minuti di recupero: 3′ pt, 5′ st. Numero calci d’angolo: 7-4.

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio, Lorenzini, Khailoti (19’ Citi), Valdesi; Di Cosmo (60’ Arboscello), Ranieri (C), Collodel; Donadio; da Graca (92’ Ledonne), Alberti.

A disposizione: Negri, Lartey, Dell’Erba, Deseri, Maressa, Cortese, Perini.

All.: Andrea Zanchetta.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi (89’ Stante), Prestia (C), Alexiou; Cinquegrano (80’ Avitabile), Topalovic (67’ Bovo), Fiordilino, Kamaté, Cocchi (80’ David); Zuberek (67’ La Gumina), Spinaccè.

A disposizione: Raimondi, Calligaris, Maye, Venturini, Zarate, Garonetti, Mosconi, Lavelli.

All.: Stefano Vecchi.

Arbitro designato: Giorgio Bozzetto (Sez. Bergamo). Assistenti: Cecchi, Rastelli. Quarto uomo: Vailati.