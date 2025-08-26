Sogno Rodrygo all’Inter: “Titolare fisso e maglia numero 7”

Tutti vorrebbero una Ferrari, ma se hai il budget per una Panda, forse non conviene neanche cominciare a sognare

Acquistato dal Real Madrid nel 2018 per circa 45 milioni di euro, la stessa brasiliana si scopre marginale nei piani di Xabi Alonso. I blancos non chiudono alla cessione, ma la valutazione resta superiore agli 80 milioni di euro. Qualcuno in Spagna parla anche di cifra tonda: 100 milioni. Cifre che manderebbero in crisi Oaktree.

Il sogno Rodrygo, per alcuni tifosi dell’Inter, continua… Specie sui social, luogo dove i vaneggiamenti possono occupare maggiore spazio e coinvolgere più energie di qualsiasi altro ragionamento concreto e strutturato. Alcuni interisti su X hanno rilanciato le immagini di un Rodrygo furioso per il cambio al 63′ contro l’Oviedo.

“Vieni a rilassarti, sei titolare fisso con la 7”, scrive un supporter nerazzurro. Un altro, invece, coglie la palla al balzo per attaccare Oaktree: “Maledetti americani… Rifate sognare la piazza”. I sogni, però, non sono una priorità per la dirigenza e la proprietà nerazzurra. Oaktree, che ha appena speso 25 milioni per Andy Diouf, vuole che Marotta ora si concentri su altre questioni. Per esempio, su come, quando e dove piazzare Taremi per liberare spazio in rosa.

Investire per un attaccante con Rodrygo per l’Inter attuale è impossibile. Anche di fronte a una cessione eccellente, il club farebbe fatica a gestire l’ingaggio di un simile obiettivo. Anche perché non è affatto scontato che il Real apra alla cessione. Alonso ha cercato di dar spazio al brasiliano proprio per rassicurarlo in un periodo di manifesta insofferenza e incertezza.

“Rodrygo ha fatto una buona partita“, ha dichiarato Alonso dopo la vittoria per 3-0 sull’Oviedo. “Sono contento anche di Mastantuono. Ci darà molto in questa stagione. Ha tanta energia e il suo legame con la squadra è giù buono, sia dentro e che fuori il campo”.

Il sogno impossibile di fine estate: Rodrygo all’Inter

Alla fine, Xavi Alonso non può garantire a nessuno la titolarità. Il suo reparto offensivo è composto da nomi eccellenti: da Mbappe a Diaz, da Arda Guler a Vinicius… E Rodrygo e Mastantuono sanno di partire un po’ indietro nelle gerarchie.

Siamo giunti all’ultima settimana di mercato. E i tifosi nerazzurri sperano ancora che la loro squadra del cuore sia coinvolta in qualche grosso affare. Qualcuno spera che Marotta si faccia avanti per Gigio. Altri continuano a fantasticare su un’offerta per Rodrygo. Più verosimilmente, l’Inter potrebbe affacciarsi per sondare qualche scarto della Premier. Da Sancho a Nkunku, da Antony a Garnacho, passando per Hoijlund (a lungo corteggiato dal Milan ma ormai a un passo dal Napoli, con un prestito con diritto di riscatto)… Ma, anche in quest’ottica, considerando nomi e interlocutori, sarebbe molto complicato portare qualcuno a Milano.

Vieni a rilassarti .. sei titolare fisso con la 7 https://t.co/gmAGkpQU9m — Amin1908 🪖 (@AMIN1908_) August 25, 2025

I giorni parlano di un Mister X in attacco per l’inter dopo che è saltato #Lookman, i pelati nel silenzio stanno portando #Rodrygo all’#Inter. Silenzio tutti e lasciateli lavorare — goat (@momytoo7) August 25, 2025

Attenti a Rodrygo – Inter — L’Harderiano (@memethegoat) August 19, 2025

L’attuale stipendio lordo di Rodrygo al Real Madrid si aggira intorno ai 12,5 milioni di euro all’anno. Poco meno di 250.000 euro a settimana, per capirci. Richieste d’ingaggio di questa portata escludono l’Inter a priori. Non si può neanche fantasticare.