Inter, svelato il Mister X per la difesa: gioca già in Serie A

I nerazzurri sono a caccia dell’ultimo colpo del calciomercato estivo. Marotta vuole regalare un altro difensore a Chivu: ecco di chi si tratta

La larga vittoria ottenuta contro il Torino nella prima giornata di Serie A potrebbe far pensare che l’Inter non abbia bisogno di ulteriori rinforzi sul mercato. Ma è bene tenere a mente che, dopo la sfida di domenica prossima contro l’Udinese e la pausa per le Nazionali, da metà settembre i nerazzurri di mister Chivu saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force con tre partite alla settimana tra campionato e Champions League.

Al netto di qualche possibile altra cessione minore, quindi, sarebbe preferibile infoltire ancora la rosa attuale. A tal proposito il presidente Beppe Marotta ha ribadito che l’Inter è pronta a sfruttare le eventuali opportunità che si dovessero presentare da qui al gong del calciomercato previsto per le ore 20 del prossimo 1 settembre. Esclusi nuovi colpi davanti: la batteria degli attaccanti sarà composta da Lautaro Martinez, Thuram, Bonny e Pio Esposito.

Quattro giocatori per due ruoli, con la possibilità di cambiare modulo e schierare due trequartisti dietro una sola punta. A centrocampo il Mister X era Andy Diouf: appena arrivato, il giovane francese ha già fatto il debutto nei minuti finali contro il Torino. Non resta che il reparto difensivo, con l’obiettivo di prendere un centrale di piede mancino da alternare a Bastoni visto che l’argentino Palacios non ha convinto nessuno ad Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, rispunta Vasquez del Genoa: i costi dell’affare

Come si legge sul portale latino-americano ‘Soy Futbal’, l’Inter sarebbe pronta a tornare alla carica per Johan Vasquez. Il difensore centrale messicano classe 1998 già nelle scorse settimane era stato accostato al club di Viale della Liberazione, senza che fosse però stata intavolata una vera e propria trattativa con il Genoa. Ora il suo nome sembra essere di nuovo sul taccuino nerazzurro insieme a quelli di Kiwior, Ordonez e Akcicek.

Rispetto agli ultimi due, però, ha il vantaggio di conoscere già bene la Serie A. Inoltre la stessa fonte sostiene che Vasquez sia desideroso di fare il salto di qualità in un top club per prepararsi al meglio nella stagione che porterà ai Mondiali da giocare anche in Messico. Nei mesi scorsi, il Genoa valutava il suo cartellino poco meno di una quindicina di milioni di euro, ma resta da vedere se è ancora disposto a privarsi del suo capitano a ridosso della chiusura della sessione estiva di calciomercato.