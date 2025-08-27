Inter, un ex avverte: “Alte possibilità di fallimento se…”

Dopo una giornata di Serie A e con il mercato ancora aperto, arrivano i primi giudizi. Un ex nerazzurro non è convinto dal nuovo progetto

Buona la prima per l’Inter di Cristian Chivu. Nel monday night che ha chiuso la prima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno schiantato il Torino con un netto 5-0 sullo stesso campo sul quale due giorni prima il Milan era stato battuto dalla Cremonese. Ad aprire le danze è stato Bastoni con un colpo di testa su corner di Barella, a chiudere i conti il nuovo acquisto Bonny, in mezzo la doppietta di Thuram intervallata dalla rete di Lautaro Martinez.

Insomma, c’è stata gloria un po’ per tutti, ma guai a montarsi la testa. Non sempre ci saranno avversari che ‘regalano’ tre gol sbagliando la costruzione dal basso come hanno fatto i granata di Marco Baroni. Domenica prossima ci sarà già un altro importante banco di prova: sempre a San Siro arriverà l’Udinese, reduce dal pareggio al debutto contro il Verona e determinato a vendere cara la pelle.

Nel prossimo turno, Chivu riavrà a disposizione anche Pio Esposito in attacco e Calhanoglu a centrocampo, entrambi fermi per una squalifica rimediata la passata stagione. Da capire soprattutto chi lascerà il posto al regista turco: se il nuovo acquisto Sucic, che ha ben impressionato contro il Torino fornendo anche un assist a Thuram, oppure il più esperto Mkhitaryan, che invece è andato un po’ a intermittenza.

Ballotta scettico sull’Inter: “Dubbi che non si sia rinforzata e ringiovanita abbastanza”

Tra le big che hanno esordito con una vittoria ci sono state anche la Juve, la Roma e soprattutto il Napoli campione in carica che ha dato una prova di forza sul campo del Sassuolo. Gli azzurri di Antonio Conte, giustamente, partono con i favori del pronostico nella corsa al tricolore. Ma l’Inter può dire la sua o rischia di fallire? “Se per fallimento si intende non vincere lo scudetto, allora sì, ci sono alte possibilità per i nerazzurri”.

Pensieri e parole di Marco Ballotta, ex portiere nerazzurro, che al sito ‘news.superscommesse.it’ ha aggiunto: “Il Napoli si è rinforzato ancora, Milan e Juventus sono comunque migliorate: l’Inter secondo me ha fatto poco per potenziare la sua rosa. Resta il dubbio che non sia rafforzata e ringiovanita abbastanza. Ma il mercato non è ancora chiuso, anche se il grosso è stato fatto. Credo che ai nerazzurri manchi qualcosa, ma resta il fatto che è una delle pretendenti al titolo”.