Dall’Argentina sicuri: il Newcastle vuole Lautaro e ha chiamato l’agente

Il Toro si è presentato benissimo nella prima di campionato: goal, ottime giocate e buona reattività

Sembra in forma, bello scattante e inviperito al punto giusto. Il capitano non ha ancora digerito il tragico finale della scorsa stagione e sembra pronto a dare tutto per far tornare l’Inter una squadra temibile e affamata. A proposito di fame, molti tifosi hanno notato subito un Lautaro più magro e veloce.

Il goal in scivolata contro il Torino è emblematico: l’anno scorso, su quel pallone, non ci sarebbe arrivato mai? È stato Chivu a suggerirgli un regime alimentare più rigido?

C’è da dire che Lautaro, l’anno scorso, ha saltato quasi tutta la preparazione… Ma è comunque possibile che il giocatore e lo staff abbiano deciso insieme di tagliare un po’ il peso. Oppure il suo fisico ha risposto bene al maggior volume di lavoro in precampionato.

Ha fame di vittorie, Lautaro Martinez. Lo ha dimostrato con le parole e con i fatti. E ha provato a tutti anche di volere bene all’Inter. Il legame tra l’argentino e il club è più solido che mai. Dopo la mezza crisi scatenata dalle dichiarazioni alla fine del Mondiale per Club, la società e i tifosi hanno fatto quadrato intorno al capitano, e Lautaro ha di certo apprezzato.

Non ci sono problemi, sia dal punto di vista contrattuale che da quello, diciamo così, affettivo. Eppure queste ultime ore di mercato potrebbero essere caratterizzate dalle solite voci di disturbo… segnali, per fortuna poco, concreti di un interesse da parte del ricco Newcastle e di altri club di Premier.

Lautaro corteggiato dal Newcastle: la ricostruzione

Il Newcastle vuole investire in attacco. I bianconeri inglesi stanno infatti cercando un attaccante che possa completare il reparto o alternarsi con Isak. Dal punto di vista tecnico, quindi, non sembrano necessariamente concentrati su un profilo come Lautaro: vogliono una punta fisica. Uno come Vlahovic, per esempio.

Inoltre, anche per i ricchissimi Magpies, Lautaro potrebbe essere un nome fuori portata. Non tanto per costi quanto per volontà del giocatore. La notizia secondo cui il Newcastle avrebbe contattato l’agente di Lautaro Martinez (ma senza ancora ricevere risposta) è stata lanciata da Fox Sports Argentina. Per ora non ci sono però ulteriori conferme all’episodio riportato dai giornalisti sudamericani.

La situazione contrattuale di Lautaro Martinez è tranquilla. Il Toro ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino a luglio 2029, è il capitano e il leader tecnico della squadra, ed è dunque verosimile che abbia evitato di rispondere al sondaggio della società inglese. L’agente di Lautaro ne ha parlato varie volte. E ha rivelato che, in molte occasioni, il suo assistito si è addirittura rifiutato di ascoltare le offerte delle altre squadre.

La chiara volontà del Toro

Lautaro sta bene a Milano e vuole vincere con l’Inter. Il Newcastle è un club potente e ricco, ma non è una squadra che può ambire a vittorie importanti. Ecco perché i tifosi nerazzurri, al momento, non devono temere le manifestazioni di interesse degli inglesi finanziati da PIF.

Il capitano dell’Inter, parlando ai canali ufficiali del club dopo il successo netto per 5-0 al Meazza contro il Torino, ha detto di aver provato sensazioni bellissime. “Dopo il Mondiale per club abbiamo parlato tantissimo tra di noi, il mister ci sta dando una grandissima mano e ci sta spingendo a lavorare tanto”.

Lautaro è felice di aver visto una squadra che lottava a tutto campo: “Quando perdevamo palla volevamo recuperarla subito. Questa è la mentalità con cui abbiamo iniziato col nuovo allenatore, siamo contenti per questo esordio“.