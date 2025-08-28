L’affare last minute dell’Inter: una cessione record da 29,6 milioni

La data di chiusura del calciomercato è sempre più prossima. Ma l’Inter potrebbe provare comunque un ultimo colpo

Lunedì, si chiude la giostra. E manca davvero poco. Il primo settembre, alle ore 20:00, si chiuderanno tutte le trattative. E gli operatori di mercato dovranno lasciare la sede storica dell’Hotel Sheraton Milan San Siro. Varie squadre proveranno a chiudere gli ultimi importanti colpi, anche se, per tradizione, gli acquisti che concretizzatisi nelle ultimissime ore non sono sempre stati fortunati.

Per una volta, però, non è l’Inter a soffrire. La situazione più drammatica la sta vivendo il Milan. Dopo aver rinunciato a Boniface, i rossoneri stanno avendo problemi anche con Harder (lo Sporting prima di dare l’ok alla cessione vuole trovare un sostituto). Ma, intanto, Massimiliano Allegri, chiede nomi diversi: l’ex Juve vuole Dusan Vlahovic, e non è un mistero. Poi vorrebbe anche che Tare gli prendesse Rabiot.

Alla Juventus non hanno smesso di pensare a Kolo Muani. E vorrebbero anche provare a chiudere per Zhegrova. Prima, però, vorrebbero vendere Savona, e se sarà possibile pure Vlahovic e Nico Gonzalez. Intanto, i bianconeri hanno già ceduto Arthur al Gremio. Il colpaccio delle ultime ore dovrebbe però farlo il Napoli: De Laurentiis è ormai in accordo con lo United per l’acquisto di Rasmus Hojlund, la punta chiesta da Antonio Conte dopo l’infortunio di Lukaku.

E l’Inter? Marotta e Ausilio sembrano fermi. Anche se potrebbero anche tornare alla carica per Ademola Lookman. Dipende tutto dai Percassi, la cui posizione non è ancora così chiara. Magari il nigeriano diventerà un colpo da ultimo minuto. E non sarebbe la prima volta per l’Inter. I nerazzurri, in certe situazioni, possono definirsi esperti.

Il record dell’Inter sugli acquisti last minute

Guardando a cos’è accaduto nel calciomercato italiano negli ultimi anni, ci si accorge che l’Inter detiene un particolare record: quello dell’acquisito più oneroso compiuto a pochi minuti dallo scadere del calciomercato. Capitò con l’acquisto di Gabigol, poi presentato in pompa magna da Suning come il colpo stagionale. I nerazzurri chiusero l’affare il 30 agosto 2016 per circa 30 milioni di euro. La cifra precisa guadagnata dal Santos fu di 29,6 milioni.

Peccato che durante la stagione passò buona parte del tempo in panchina, totalizzando 10 presenze complessive e segnando solo un goal. L’anno dopo finì in prestito al Benfica e da lì, in inverno, tornò al Santos. Nel 2019 l’Inter lo prestò al Flamengo che poi lo acquistò d’estate a titolo definitivo per circa 18 milioni.

Nove anni prima, l’Inter fece un’altra operazione last-minute assai onerosa. A propiziarla fu il nuovo tecnico dei nerazzurri José Mourinho. E così, il primo settembre, per più di 24 milioni (18,6 milioni di euro di parte fissa più il cartellino di Pelé, valutato 6 milioni, e altri 6 milioni di euro di bonus, che però a fine anno non furono versati a causa delle prestazioni negative del portoghese). Quella spesa fece di Quaresma l’acquisto più oneroso del mercato estivo italiano. Per l’Inter, fu un pacco incredibile.

Negli ultimi vent’anni, Gabigol e Quaresma sono stati i due colpi last-minute più costosi della Serie A. Al terzo posto c’è un affare del Milan: Samu Castillejo, preso nel 2018 dal Malaga. Anche se, a onor del vero, i rossoneri avevano trovato l’accordo per il trasferimento molti giorni prima. In classifica c’è anche Ibra, con il suo passaggio dall’Ajax alla Juve: i bianconeri lo strapparono ai lancieri per 16 milioni di euro a fine agosto 2024.

Colpi indovinati

Nel 2014, per il mercato invernale, a indovinare il colpo last-minute fu la Roma, formalizzando allo scadere l’acquisto di Nainggolan dal Cagliari. Anche in questo caso, l’accordo fra i club era avvenuto molto tempo prima (la stretta di mano c’era stata a dicembre), ma la Roma rischiò di far saltare tutto registrando tutto con imperdonabile ritardo.

Nel 2019, stavolta d’estate, i giallorossi chiusero in extremis per il prestito oneroso di Smalling (circa 3 milioni di euro; altri 15 milioni furono pagati allo United l’anno dopo per il riscatto).

Romelu Lukaku, l’estate scorsa, è arrivato al Napoli in prestito il primo settembre. Tanti anni prima, nel 2015, l’acquisto last-minute più importante fu quello di Cuadrado alla Juve.