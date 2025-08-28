L’affare last minute dell’Inter: una cessione record da 29,6 milioni

La data di chiusura del calciomercato è sempre più prossima. Ma l’Inter potrebbe provare comunque un ultimo colpo

Lunedì, si chiude la giostra. E manca davvero poco. Il primo settembre, alle ore 20:00, si chiuderanno tutte le trattative. E gli operatori di mercato dovranno lasciare la sede storica dell’Hotel Sheraton Milan San Siro. Varie squadre proveranno a chiudere gli ultimi importanti colpi, anche se, per tradizione, gli acquisti che concretizzatisi nelle ultimissime ore non sono sempre stati fortunati.

Marotta
L’affare last minute dell’Inter: una cessione record da 29,6 milioni (AnsaFoto) – interlive.it

Per una volta, però, non è l’Inter a soffrire. La situazione più drammatica la sta vivendo il Milan. Dopo aver rinunciato a Boniface, i rossoneri stanno avendo problemi anche con Harder (lo Sporting prima di dare l’ok alla cessione vuole trovare un sostituto). Ma, intanto, Massimiliano Allegri, chiede nomi diversi: l’ex Juve vuole Dusan Vlahovic, e non è un mistero. Poi vorrebbe anche che Tare gli prendesse Rabiot.

Alla Juventus non hanno smesso di pensare a Kolo Muani. E vorrebbero anche provare a chiudere per Zhegrova. Prima, però, vorrebbero vendere Savona, e se sarà possibile pure Vlahovic e Nico Gonzalez. Intanto, i bianconeri hanno già ceduto Arthur al Gremio. Il colpaccio delle ultime ore dovrebbe però farlo il Napoli: De Laurentiis è ormai in accordo con lo United per l’acquisto di Rasmus Hojlund, la punta chiesta da Antonio Conte dopo l’infortunio di Lukaku.

E l’Inter? Marotta e Ausilio sembrano fermi. Anche se potrebbero anche tornare alla carica per Ademola Lookman. Dipende tutto dai Percassi, la cui posizione non è ancora così chiara. Magari il nigeriano diventerà un colpo da ultimo minuto. E non sarebbe la prima volta per l’Inter. I nerazzurri, in certe situazioni, possono definirsi esperti.

Il record dell’Inter sugli acquisti last minute

Guardando a cos’è accaduto nel calciomercato italiano negli ultimi anni, ci si accorge che l’Inter detiene un particolare record: quello dell’acquisito più oneroso compiuto a pochi minuti dallo scadere del calciomercato. Capitò con l’acquisto di Gabigol, poi presentato in pompa magna da Suning come il colpo stagionale. I nerazzurri chiusero l’affare il 30 agosto 2016 per circa 30 milioni di euro. La cifra precisa guadagnata dal Santos fu di 29,6 milioni.

Quaresma e Gabigol ai tempi dell'Inter
Il record dell’Inter sugli acquisti last minute (AnsaFoto) – interlive.it

Peccato che durante la stagione passò buona parte del tempo in panchina, totalizzando 10 presenze complessive e segnando solo un goal. L’anno dopo finì in prestito al Benfica e da lì, in inverno, tornò al Santos. Nel 2019 l’Inter lo prestò al Flamengo che poi lo acquistò d’estate a titolo definitivo per circa 18 milioni.

Nove anni prima, l’Inter fece un’altra operazione last-minute assai onerosa. A propiziarla fu il nuovo tecnico dei nerazzurri José Mourinho. E così, il primo settembre, per più di 24 milioni (18,6 milioni di euro di parte fissa più il cartellino di Pelé, valutato 6 milioni, e altri 6 milioni di euro di bonus, che però a fine anno non furono versati a causa delle prestazioni negative del portoghese). Quella spesa fece di Quaresma l’acquisto più oneroso del mercato estivo italiano. Per l’Inter, fu un pacco incredibile.

Negli ultimi vent’anni, Gabigol e Quaresma sono stati i due colpi last-minute più costosi della Serie A. Al terzo posto c’è un affare del Milan: Samu Castillejo, preso nel 2018 dal Malaga. Anche se, a onor del vero, i rossoneri avevano trovato l’accordo per il trasferimento molti giorni prima. In classifica c’è anche Ibra, con il suo passaggio dall’Ajax alla Juve: i bianconeri lo strapparono ai lancieri per 16 milioni di euro a fine agosto 2024.

Colpi indovinati

Nel 2014, per il mercato invernale, a indovinare il colpo last-minute fu la Roma, formalizzando allo scadere l’acquisto di Nainggolan dal Cagliari. Anche in questo caso, l’accordo fra i club era avvenuto molto tempo prima (la stretta di mano c’era stata a dicembre), ma la Roma rischiò di far saltare tutto registrando tutto con imperdonabile ritardo.

La grafica di transfermarkt sui colpi last minute della Serie A più costosi
Acquisti indovinati (Foto: transfermarkt) – interlive.it

Nel 2019, stavolta d’estate, i giallorossi chiusero in extremis per il prestito oneroso di Smalling (circa 3 milioni di euro; altri 15 milioni furono pagati allo United l’anno dopo per il riscatto).

Romelu Lukaku, l’estate scorsa, è arrivato al Napoli in prestito il primo settembre. Tanti anni prima, nel 2015, l’acquisto last-minute più importante fu quello di Cuadrado alla Juve.

