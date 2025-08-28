Sorteggi Champions: le avversarie dell’Inter in diretta – LIVE

Segui in diretta il pomeriggio dei sorteggi di Champions League: le avversarie dell’Inter e delle altre italiane in live

Si riparte dalla notte di Monaco, dalla sconfitta che ha segnato gli ultimi mesi e la storia dell’Inter, ma anche dal Psg che alza la coppa dalle grandi orecchie al cielo per la prima volta.

Si svolgono a Montecarlo i sorteggi per la Champions 2025/26 (LaPresse) – interlive.it

Oggi è, come ogni anno, il primo giorno della nuova Champions League, edizione 2025/26, che inizia con una serata stupenda, di gala e i sorteggi che decreteranno le avversarie dell’Inter – e di tutte le altre italiane – nella League Phase. Solo una regola è cambiata e dà ancora più valore a questa fase della competizione, che si preannuncia spettacolare.

Clicca qui per leggere tutti i criteri e le regole per l’attribuzione delle squadre. Segui in diretta interviste, cosa decreterà l’urna e tutti gli eventi del pomeriggio di Montecarlo in live su Interlive.it.

