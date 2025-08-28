I sorteggi di Champions si svolgeranno a breve: tutto quello che bisogna sapere sull’Inter, dalle possibili avversarie al calendario

La stagione 2025/26 di Champions League è pronta a iniziare e chissà se anche quest’anno l’Inter sarà protagonista di una cavalcata storica. Archiviato lo scorso anno, in cui la squadra ha regalato ampie emozioni ed è arrivata fino alla finale, per poi perdere contro il Psg, ora i nerazzurri vogliono riprovarci ed essere ancora una volta protagonisti, anche se non sarà semplice.

La UEFA prosegue con il nuovo format inaugurato un anno fa e oggi si svolgerà alle 18.00 a Montecarlo il sorteggio per la League Phase. I principi non sono cambiati rispetto a un anno fa, anche se verrà dato ancora più valore al piazzamento nella prima parte della competizione.

Dopo la finale centrata pochi mesi fa, l’Inter partirà dalla prima fascia, esattamente come il Psg, che sarà testa di serie. Di seguito vi proponiamo in elenco tutte le 36 partecipanti divise per fascia di competenza, dopo che si sono conclusi i playoff.

PRIMA FASCIA : Psg (FRA) Real Madrid (ESP) Man City (ENG) Bayern München (GER) Liverpool (ENG) Inter (ITA) Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Barcelona (ESP);

: Psg (FRA) Real Madrid (ESP) Man City (ENG) Bayern München (GER) Liverpool (ENG) Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Barcelona (ESP); SECONDA FASCIA : Arsenal (ENG) Leverkusen (GER) Atleti (ESP) Benfica (POR) Atalanta (ITA) Villarreal (ESP) Juventus (ITA) Frankfurt (GER) Club Brugge (BEL);

: Arsenal (ENG) Leverkusen (GER) Atleti (ESP) Benfica (POR) Atalanta (ITA) Villarreal (ESP) Juventus (ITA) Frankfurt (GER) Club Brugge (BEL); TERZA FASCIA : Tottenham (ENG) PSV Eindhoven (NED) Ajax (NED) Napoli (ITA) Sporting CP (POR) Olympiacos (GRE) Slavia Praha (CZE) Bodø/Glimt (NOR) Marseille (FRA);

: Tottenham (ENG) PSV Eindhoven (NED) Ajax (NED) Napoli (ITA) Sporting CP (POR) Olympiacos (GRE) Slavia Praha (CZE) Bodø/Glimt (NOR) Marseille (FRA); QUARTA FASCIA: Copenhagen (DEN) Monaco (FRA) Galatasaray (TUR) Union SG (BEL) Qarabağ (AZE) Athletic Club (ESP) Newcastle (ENG) Pafos (CYP) Kairat Almaty (KAZ).

Sorteggi Champions: i criteri, avversarie Inter e calendario

Per quanto riguarda la scelta delle 8 avversarie, a ogni squadra ne verranno assegnate in modo casuale due per fascia (una partita in casa e una trasferta per fascia), ma rispettando dei criteri ben precisi. Non si può giocare contro squadre che fanno parte della stessa federazione e contro più di due squadre della stessa federazione.

Ricordiamo che l’accesso diretto agli ottavi di finale è previsto per le prime 8. Inoltre la UEFA ha già reso noti i calendari per la League Phase di quest’anno, che vi proponiamo di seguito. Ovviamente dopo il sorteggio, si sapranno anche date e orari precisi che riguardano l’Inter.

1ª giornata League Phase UCL: 16–18 settembre 2025

2ª giornata League Phase UCL: 30 settembre – 1 ottobre 2025

3ª giornata League Phase UCL: 21-22 ottobre 2025

4ª giornata League Phase UCL: 4-5 novembre 2025

5ª giornata League Phase UCL: 25-26 novembre 2025

6ª giornata League Phase UCL: 9-10 dicembre 2025

7ª giornata League Phase UCL: 20-21 gennaio 2026

8ª giornata League Phase UCL: 28 gennaio 2026