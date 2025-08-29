Hanno fatto il nome di Dybala: la soluzione last minute per l’Inter

Il trequartista argentino potrebbe rappresentare un’occasione di mercato da non perdere per ‘Transfermarkt’, ma preoccupa la condizione fisica

Sembra di esser tornati indietro nel tempo, a quando il nome della ‘Joya’ in uscita dalla Juventus volteggiava nei pensieri di un Giuseppe Marotta all’epoca amministratore delegato dell’Inter.

Paulo Dybala, dopo una serie di vicissitudini interne, è poi passato alla Roma. Presto è diventato uno dei capisaldi della formazione giallorossa, raccogliendo parecchi consensi soprattutto fra i tifosi.

Il suo legame con la terra romana è divenuto profondo e viscerale. Tanto grande da aver scacciato a più riprese, ancora una volta, le voci di un possibile accostamento al mercato.

Comprese quelle appartenenti all’ultima sessione estiva, ormai entrata nella fase conclusiva. Il fantasista argentino, in altri termini, non dovrebbe muoversi e per un’altra stagione almeno resterà a disposizione di Gian Piero Gasperini. A meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto pronte a sconvolgere chiunque.

Dybala-Inter resta un sogno, più che un’occasione di mercato

Per il portale ‘Transfermarkt’, Dybala rappresenta un’occasione di mercato per la quale varrebbe la pena approfondire i discorsi. Specie se dall’altra parte del tavolo dovesse sedere l’Inter dello stesso Marotta che per anni lo ha inseguito invano.

I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un attaccante di sostegno, un funambolo della trequarti, un esperto da imbucata e gol. Sfumato Ademola Lookman dell’Atalanta, colui che sembrava esser destinato a ricoprire un ruolo inedito nel rodato scacchiere del 3-5-2, Dybala potrebbe essere quell’uomo.

“I Nerazzurri avrebbero una quinta soluzione in avanti, completamente diversa dal resto del lotto e utilizzabile all’occorrenza, l’argentino cercherebbe di ritrovare gli stimoli del chiudere con l’ultimo lampo la sua parentesi in Serie A, ora che non è più vitale per la Roma”, ha ammesso il portale.

Chiaro è che si tratti di una mera idea e nulla di più: fra i nomi sondati da Ausilio, quello della ‘Joya’ non è mai filtrato davvero. Anche perché negli ultimi giorni l’Inter ha modificato i propri piani operativi sul mercato, fiondandosi su un mediano fisico come Andy Diouf.