Inter, offerta rifiutata: ora Marotta vuole rinnovargli il contratto

Svolta di calciomercato: i nerazzurri vogliono puntare su di lui per il futuro. Resta a Milano e si lavora per un prolungamento contrattuale

Il presidente Beppe Marotta era stato molto chiaro parlando delle mosse di mercato dell’Inter nel prepartita della sfida della prima giornata di Serie A contro il Torino: “Vorrei partire da una considerazione forte: abbiamo rifiutato alcune richieste per i nostri calciatori più importanti e questo è un atto di forza della società. Poi abbiamo tentato di sfruttare le opportunità che ci offre il calcio italiano, senza fare pazzie. Seguiamo un nuovo modello voluto dal club che ci ha permesso di inserire cinque nuovi giocatori con età media di 21 anni“.

Ancora pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato estivo, poi ci sarà spazio per i giudizi sull’operato dei nerazzurri. Al momento c’è una spaccatura sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori: da un lato c’è chi fa un plauso proprio alla campagna di ringiovanimento della rosa dell’Inter. Dall’altro chi sottolinea come (a parte forse Sucic) non siano arrivati nuovi titolari, con le trattative per Manu Kone e soprattutto per Ademola Lookman che sono fallite.

Solo il tempo dirà se questa Inter è più forte di quella dell’anno scorso, senza dimenticare l’incognita del cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu. L’altra grande novità di questa stagione è rappresentata dall’iscrizione della formazione Under 23 al campionato di Serie C. I ragazzi di Stefano Vecchi possono essere un serbatoio a cui attingere per la prima squadra, ma anche degli asset da sfruttare sul mercato come fatto dalla Juve in questi anni.

Calciomercato Inter, no alla cessione di Maye: resta a disposizione di Vecchi

Il tutto senza fretta e al giusto prezzo. In tale ottica si registra il rifiuto dell’Inter all’offerta da quasi un milione di euro presentata dal Westerlo per Yvan Maye, rivelato dal quotidiano belga ‘Het Laatste Nieuws’. I nerazzurri sono pronti a scommettere sul talento del 19enne difensore centrale francese di origini ivoriane, rimasto in panchina all’esordio dell’Under 23 di Vecchi contro il Novara e ‘prestato’ alla Primavera di Carbone per conquistare la Supercoppa Italiana.

Nelle prime quattro giornate della Jupiler League, la squadra di Charai ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte, subendo già undici gol. Urge un rinforzo in difesa per rimpiazzare Vuskovic, tornato al Tottenham dopo il prestito della passata stagione. Ma quel rinforzo non sarà Maye: secondo la stessa fonte, l’Inter ha intenzione di blindare il suo gioiellino facendogli prolungare il contratto con il club di Viale della Liberazione.