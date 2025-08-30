DIRETTA Calciomercato Inter sabato 30 agosto: Taremi spiazza tutti, Pavard-Marsiglia

Le principali news di mercato sui nerazzurri. Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale

La redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, sabato 30 agosto.

Niente Inter, Kiwior va al Porto

ORE 10.27 – Accostato anche all’Inter, Kiwior lascia l’Arsenal per trasferirsi al Porto. Affare in prestito con obbligo.

Pavard, Marsiglia ancora in corsa ma…

ORE 10.13 – Dalla Francia: Marsiglia ancora in corsa per Pavard.

Ma difficilmente l’Inter se ne priverà a due giorni dalla chiusura del mercato, peraltro il difensore non è intenzionato a lasciare Milano.

Taremi, l’Olympiacos si defila e lui: “Potrei anche restare all’Inter”

ORE 10.00 – Il sito greco Sport24 rivela che l’Olympiacos ha mollato la presa su Taremi, il quale non era convinto di trasferirsi in Grecia accettando un ruolo da comprimario di El Kaabi e Yaremchuk. Con l’Inter era stato raggiunto un accordo…

Nelle scorse ore, dopo la gara con l’Afghanistan, lo stesso Taremi non ha escluso una clamorosa permanenza in nerazzurro: “Ho un contratto con l’Inter e quindi potrei anche restare. Tutto dipende da come si evolveranno le situazioni. Il rapporto con la società è molto amichevole, anche a distanza ci confrontiamo per capire quale possa essere la scelta migliore per entrambe le parti”.