DIRETTA Inter-Udinese, Chivu in conferenza: “Ecco la verità su Calhanoglu” LIVE

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della seconda giornata di Serie A

In casa Inter è vigilia della sfida con l’Udinese valevole per la seconda giornata di Serie A. Cristian Chivu parlerà in conferenza stampa ad Appiano a partire delle ore 14: diretta testuale qui su Interlive.it.

INDICAZIONI COL TORINO – “L’importante è mantenere mentalità e atteggiamento che abbiamo messo in campo alla prima giornata”.

RUOLO CALHANOGLU – “Ha dimostrato di essere un calciatore importante e di voler stare in questo gruppo. È tornato con grandi motivazioni e con la mentalità giusta. Vuole lasciarsi alle spalle la scorsa stagione”.

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE PIO ESPOSITO – “Lo conosco da quando aveva 13 anni e so di che pasta è fatto. Pio ha i piedi per terra, sa che ha ancora tanto da imparare e dimostrare. Ma queste sono sfide che a lui piacciono perché ha umiltà forte che gli permette di crescere nella maniera giusta. Più si alzano le aspettative, più rende meglio e lo ha fatto vedere l’anno scorso in Serie B con lo Spezia, come nel settore giovanile”.

TRIDENTE – “Ci sarà modo di vedere un attaccante in più. Le partite saranno tante, per cui avremo probabilmente la possibilità di vedere combinazioni diverse anche con due punte o tre attaccanti, in base anche alle necessità della gara”.

TURNOVER – “Non serve se lo si fa tanto per farlo. Bisogna accontentare un po’ tutti, ma allo stesso tempo bisogna anche non perdere la meritocrazia. Il livello deve essere alto e bisogna sempre mostrare cosa si fa in campo e la meritocrazia è il primo principio al quale guardo. Tutti devono meritarsi il posto facendo vedere di essere competitivi e soluzioni valide. Se il turnover scatterà con l’inizio della Champions? Non mi va e non è giusto guardare troppo avanti, anche perché c’è anche la sosta. Ci saranno altre due settimane di lavoro, quindi preferisco pensare all’Udinese senza andare troppo oltre. Questi ragionamenti a volte danneggiano mentalmente e a livello di aspettative”.