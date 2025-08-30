Stipendi 2025/2026, da Lautaro a Sucic e Pio Esposito: quanto guadagnano i giocatori dell’Inter

Thuram sull’ultimo gradino del podio, Taremi guadagna più di Frattesi

Chi è il giocatore dell’Inter che guadagna di più? Sempre lui, capitan Lautaro Martinez. Grazie all’ultimo rinnovo contrattuale fino a giugno 2029, strappato all’inizio dell’estate scorsa e al termine di una trattativa complessa e molto mediatica, lo stipendio netto dell’argentino è salito a circa 9 milioni di euro. Coi bonus sfonda il muro dei 10 milioni.

Lautaro è il più pagato dell’Inter, ma incredibilmente non dell’intera Serie A. La corona rimane sulla testa di Dusan Vlahovic, che quest’anno – sia dovesse restare alla Juventus che andare altrove, perché il serbo non ha intenzione di rinunciare a un euro – percepirà 12 milioni netti: 8 più 4 relativi all’ormai famoso bonus fedeltà concessagli nel gennaio 2022 da Arrivabene e soci.

Tornando a casa nostra, chi si piazza dietro al numero 10 di Chivu quanto a ingaggio? Il vice capitano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu: entrambi guadagnano 6,5 milioni di euro. Sull’ultimo gradino del podio, con 6 milioni netti, troviamo Marcus Thuram. Dopo il francese, che punta ad avvicinarsi se non ad eguagliare le stesse cifre del compagno di reparto Lautaro, ecco gli altri big della squadra: Bastoni con 5,5 milioni, Pavard con 5, Dumfries e Dimarco con 4. Nel mezzo troviamo Piotr Zielinski: quei 4,5 milioni netti che hanno reso impossibile una sua uscita…

Quanto prendono i senatori anziani della squadra? De Vrij e Mkhitaryan i più pagati: 3,8 milioni a testa. Poi Sommer e Darmian con 2,5 milioni, infine Acerbi con 1,5. Di 1,5 milioni netti è l’ingaggio pure di Bisseck e di uno dei nuovi acquisti, Petar Sucic, il quale già si è conquistato una maglia da titolare: guadagnano però di più gli altri, da Bonny e Diouf (2 milioni) a Luis Henrique (2,3 milioni). ‘Solo’ 1 milione, ottenuto con il recente prolungamento, per Pio Esposito.

GLI STIPENDI NETTI DEI GIOCATORI DELL’INTER

Lautaro Martinez: 9 milioni;

Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu: 6,5 milioni;

Marcus Thuram: 6 milioni;

Alessandro Bastoni: 5,5 milioni;

Benjamin Pavard: 5 milioni;

Piotr Zielinski: 4,5 milioni;

Denzel Dumfries e Federico Dimarco: 4 milioni;

Stefan De Vrij ed Henrikh Mkhitaryan: 3,8 milioni;

Mehdi Taremi: 3,3 milioni;

Davide Frattesi: 2,8 milioni;

Yann Sommer e Matteo Darmian: 2,5 milioni;

Luis Henrique: 2,3 milioni;

Carlos Augusto: 2,2 milioni;

Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: 2 milioni;

Francesco Acerbi, Yann Bisseck, Josep Martinez e Petar Sucic: 1,5 milioni;

Pio Esposito: 1 milione;

Tomas Palacios: 0,6 milioni;

Raffaele Di Gennaro: 0,5 milioni.

Taremi prende più di Frattesi: penultimo Palacios

Il meno pagato della rosa è il terzo portiere, Raffaele Di Gennaro. Penultimo Tomas Palacios. Incassa più di Frattesi, a metà classifica con 2,8 milioni, si piazza infine Mehdi Taremi (3,3 milioni) che Ausilio sta provando in tutti i modi possibili a sistemare altrove. Sono ore decisive.