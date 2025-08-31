Calhanoglu stecca e viene sostituito: “Ultima partita con l’Inter”

L’Inter è in difficoltà contro l’Udinese e tra i peggiori in campo c’è sicuramente Hakan Calhanoglu: non mancano le polemiche

La partita contro l’Udinese si è rivelata molto più difficile del previsto per l’Inter. I nerazzurri sono partiti bene, ma poi si sono fatti recuperare e poi superare dai friulani, anche dopo qualche ingenuità di troppo da parte di alcuni singoli. Se il rigore è arrivato per via di un tocco di braccio da parte di Dumfries, in occasione della rete di Atta è evidente la marcatura troppo larga di Bisseck.

Tra i peggiori in campo, però, c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter, molto chiacchierato sul calciomercato, ha fatto molta fatica a vincere contrasti e gestire il pallone. Rispetto al solito, non è mai davvero entrato nel vivo del gioco e ha sofferto la fisicità dell’Udinese.

Calhanoglu insufficiente contro l’Udinese: amare critiche dai tifosi

A parte un tiro velenoso dal limite dell’area, si ricordano davvero poche cose buone fatte da Calhanoglu durante la partita. Inevitabilmente, Cristian Chivu ha scelto di sostituirlo e di cambiare anche il tema tattico della squadra, mettendo in campo Francesco Pio Esposito.

I tifosi hanno accolto con un’ovazione l’ingresso dell’attaccante, ma non hanno fatto mancare anche diverse critiche al calciatore ex Milan sui social dopo un’estate travagliata e in cui ha lanciato diversi segnali di voler andare via e trasferirsi in Turchia.

calhanoglu spero sia la tua ultima partita con noi — ale 🍍⭐⭐ (@4lezia) August 31, 2025

calhanoglu ha rubato 65 minuti.

indegno lui e chi non l’ha sbattuto, anche regalato, dove voleva. #InterUdinese — Mirko Spinelli (@mirkospinelli97) August 31, 2025

Molti supporters non gliela perdonano e si sono esposti chiedendo che sia “l’ultima partita con la maglia dell’Inter”. Altri sottolineano semplicemente la brutta prova del ragazzo, che non è riuscito a prendere per mano l’Inter. E ora ci si aspetta una reazione.