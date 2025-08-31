L’ammissione di Marotta prima di Inter-Udinese: “C’è un problema”

Le parole del Presidente nerazzurro prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese

“Penso che non ci saranno movimenti”, ha annunciato Marotta a Dazn prima di Inter-Udinese e a proposito delle ultime ore di questo calciomercato estivo. “Confermare l’ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo – ha aggiunto il presidente nerazzurro – La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con mister Chivu”.

“Se neanche la difesa verrà ritoccata? Non è facile trovare difensori più forti di quelli che abbiamo – ha risposto Marotta – Quasi tutti hanno grande esperienza, sono collaudati e sicuramente po’ datati, tuttavia questo è un problema che affronteremo più avanti. Il reparto difensivo, nel suo complesso, è garanzia di tranquillità“.

A proposito di difesa, l’esclusione di Pavard non è legata al mercato ossia a una sua possibile partenza entro domani: “È una scelta tecnica… Nessun calciatore ci ha chiesto di andare via e non credo ce ne saranno domani”. Chiosa su Lookman, ormai un capitolo chiuso per l’Inter: “Se resterà all’Atalanta? Penso di sì”.