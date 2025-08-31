L’Inter ha chiuso in extremis un’operazione da 9 milioni: i tifosi esultano

Termina dopo una sola stagione l’avventura del calciatore in nerazzurro, per il club è maxi risparmio sull’ingaggio

In prossimità della chiusura dei battenti della sessione estiva di mercato e all’alba della seconda giornata di campionato in programma contro l’Udinese, Cristian Chivu saluta uno dei suoi attaccanti.

Non che ci fossero altri programmi o soluzioni alternative, sia per l’Inter che per Mehdi Taremi. Erano infatti settimane che la dirigenza nerazzurra tentava di smistare l’iraniano altrove. Complice il fatto che l’ultima stagione da lui giocata sotto la guida di Simone Inzaghi, nonché l’unica dal suo arrivo nel giugno 2024, è stata piuttosto deludente sotto il profilo dei risultati personali.

Nelle 43 partite disputate in tutte le competizioni prevalentemente da subentrante, l’ex colonna del Porto ha messo a segno soltanto 3 gol. Lasciando i tifosi perplessi sul suo stato di forma generale, ben lontano dai fasti di un tempo quando in Champions League faceva spesso razzia.

Per questi ultimi la sua partenza assume un significato liberatorio. Del resto, non conviene mai trattenere in squadra qualcuno che potrebbe non contribuire oltre a fare risultato. Per Taremi, invece, si tratta dell’ultima occasione di rilanciarsi in Europa.

Ma è altrettanto liberatorio per lo stesso club: l’accordo raggiunto con l’Olympiacos permette di rimpinguare le casse societarie di altri 2,5 milioni di euro e apportare un significativo risparmio sul monte ingaggi. L’operazione, chiusa poche ore fa a seguito dell’ok definitivo del trentatreenne, giova all’Inter quasi 9 milioni complessivi. Felici tutti.

Biennale per Taremi all’Olympiacos e tifosi contenti dell’addio all’Inter

Taremi ha dunque lasciato Milano per far capolino in Grecia, dove ha già firmato con il suo nuovo club un contratto dalla durata biennale che poggia sull’idea di voler fare di lui uno degli elementi migliori della rosa.

È probabilmente stata questa la promessa che lo ha infine convinto, nonostante qualche incertezza iniziale, a sposare la causa dell’Olympiacos e scavalcare le altre pretendenti sul mercato del calibro di Sassuolo, Lione e PSV.

Mehdi Taremi: “I am very happy to be here. Olympiacos is a well-known and prestigious team in Greece, and I am thrilled to have the opportunity to play for them. Competition with Ayoub El Kaabi and Roman Yaremchuk? we are now teammates, and our focus is on helping the team.” pic.twitter.com/AKXKGlgEvs — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) August 31, 2025

“Sono davvero contento di essere qui. Questa è una squadra prestigiosa e non vedo l’ora di giocare per loro”, ha raccontato il calciatore al giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh. Intanto, sui social è festa generale.