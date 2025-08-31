LIVE Serie A, Inter-Udinese: Chivu rilancia Bisseck e Calhanoglu, Sucic ancora titolare | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Udinese di Runjaic nella seconda giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter riceve l’Udinese a San Siro in uno dei due posticipi domenicali, insieme a Lazio-Verona, che chiudono la seconda giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno ambizioni molto diverse in questa stagione appena iniziata che sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che riavrà a disposizione Calhanoglu e Pio Esposito dopo aver scontato il turno di squalifica, vogliono dare seguito al largo successo della prima uscita. Dopo il 5-0 rifilato al Torino lunedì scorso grazie ai gol di Bastoni, Lautaro Martinez, Bonny e alla doppietta di Thuram, serve un’altra vittoria per presentarsi al meglio alla prima pausa per le Nazionali.

Dall’altra parte i bianconeri di Kosta Runjaic, che dovranno fare a meno del portiere Okoye squalificato fino alla settima giornata, puntano a rimanere imbattuti dopo il pareggio non proprio esaltante al debutto in casa contro il Verona per 1-1. Un pari che ha fatto seguito alla vittoria in Coppa Italia sulla Carrarese che ha permesso il passaggio ai sedicesimi di finale dove affronteranno il Palermo.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla trentesima giornata della scorsa Serie A, quando i meneghini si imposero con il risultato di 2-1 grazie ai gol dell’ormai ex Arnautovic e di Frattesi fermo ai box per infortunio, mentre per i friulani andò a segno Solet. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Udinese live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. All.: Runjaic

L’arbitro dell’incontro sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido.