Probabili formazioni Inter-Udinese: Chivu non guarda in faccia a nessuno, tre big rischiano la panchina

Il tecnico rumeno punta sul concetto di meritocrazia e rompe con il passato, almeno tre cambi previsti nella formazione titolare contro i friulani

La travolgente vittoria ai danni del Torino ha generato parecchio entusiasmo in casa Inter e Cristian Chivu è pronto a cavalcare l’onda per portare a casa altri tre punti preziosi. O meglio, lasciarli a casa. Perché i nerazzurri questa sera affronteranno l’Udinese entro le mura amiche di San Siro, con fischio d’inizio alle ore 20:45.

Per l’occasione, il tecnico chiede di mantenere alta la concentrazione da vero gruppo coeso all’inseguimento di un solo obiettivo. “Attitudine e mentalità”, queste le due nuove parole chiave che hanno caratterizzato il suo discorso nella conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di campionato.

Parole che sentiremo spesso pronunciare, così come tornerà a farsi sentire prepotentemente il concetto di meritocrazia dal quale d’ora in poi il tecnico rumeno non vuole affatto discostarsi.

Dare spazio a chi ha ben lavorato nell’arco della settimana sarà fondamentale per dare continuità ai risultati positivi raccolti. Bando, dunque, ad ogni vincolo sulla solita formazione titolare tanto cara al suo predecessore, Simone Inzaghi. Contro l’Udinese ci potrebbero essere almeno tre novità di spessore.

Inter-Udinese, Chivu premia il duro lavoro: dentro de Vrij, Bisseck e riconferma Sucic

Confermato Yann Sommer fra i pali, in difesa sia Francesco Acerbi che Benjamin Pavard dovrebbero lasciare il posto a Stefan de Vrij e Yann Bisseck.

A centrocampo, invece, il rientro di Hakan Calhanoglu in cabina di regia costringe Nicolò Barella a riprendere la propria posizione in qualità di mezz’ala destra, facendo slittare Petar Sucic sul versante opposto. Salvo sorprese, sarà panchina per Henrikh Mkhitaryan.

Sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre in attacco solo conferme per Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

A disp.: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Bonny, Esposito. All.: Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis.

A disp.: Nunziante, Goglichidze, Kabasele, Kamara, Zarraga, Piotrowski, Pjianic, Miller, Camara, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Vinciati, Buksa, Bayo. All.: Runjaic.

Direttore di gara: Marchetti di Ostia Lido