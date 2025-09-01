Akanji-Inter, è fatta: le cifre e i dettagli del contratto | INTERLIVE

L’Inter chiude un colpo in extremis sul calciomercato: è fatta per l’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City

La sconfitta di ieri contro l’Udinese evidentemente ha lasciato il segno. La dirigenza dell’Inter nelle ultime ore ha lavorato a un’operazione molto interessante in entrata, l’arrivo di Manuel Akanji. Il centrale svizzero è un colpo chiuso in poche ore dai nerazzurri, che ha preso contatti con il Manchester City e l’entourage del ragazzo, portando avanti l’operazione.

Si tratta di un’occasione ghiotta che si è presentata sul calciomercato, dopo che il calciatore ha detto a diverse destinazioni come il Milan e il Galatasaray, mentre la pista Tottenham non è mai davvero decollata. La situazione sembrava a un punto di stallo, tanto che nelle ultime ore sembrava paralizzata e che il difensore potesse davvero restare al Manchester City.

Poi la svolta. I contatti, secondo quanto ci risulta, sono partiti direttamente nella giornata di oggi e ben presto si è incassato il sì al trasferimento da parte del calciatore. La trattativa è proseguita in maniera favorevole anche con il Manchester City, trovando un incastro tipico da ultimo giorno del mercato per chiudere l’operazione.

Akanji all’Inter: tutti i dettagli del colpo a fine mercato

Akanji porta all’Inter la quota di passaggi riusciti necessaria ai nerazzurri per impostare al meglio l’azione e in maniera più verticale. Inoltre, è un profilo duttile, che può giocare in tutti e tre i ruoli della retroguardia a tre, praticamente ambidestro.

Marotta e Ausilio hanno visto l’occasione e hanno affondato il colpo in prestito oneroso fissato a due milioni di euro e con diritto riscatto a 15 milioni. Inoltre, è stata inserita una clausola legata alla vittoria della Serie A, per cui il diritto si trasformerebbe in obbligo di riscatto.

Nel caso in cui avvenisse il riscatto, per il centrale è pronto un contratto di altri due o tre anni. Si tratta di un colpo che esce dalle tipiche logiche di Oaktree e vedremo se sarà legato a un’uscita contemporanea di Pavard in direzione Marsiglia. Secondo quanto ci risulta, almeno per il momento, sono operazioni scollegate, tanto che l’Inter ha scelto di chiudere prima dell’addio del francese.

I club sono allo scambio dei documenti in questi minuti, poi sono previste la firma sul contrato e le visite mediche – che si possono effettuare con calma trattandosi di un prestito -. Anche l’Inter ha il suo colpo last minute.