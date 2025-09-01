Messaggio da Napoli: “Inutile nascondersi, siamo più forti dell’Inter”

Possibile nuovo duello scudetto tra le squadre di Conte e di Chivu, senza dimenticare Juve, Milan e Roma. Doppio annuncio dalla Campania

Negli ultimi tre anni, la Serie A è terra di conquista di due sole squadre: il Napoli e l’Inter. Nella stagione 2022-23, gli azzurri guidati da Luciano Spalletti si aggiudicarono il campionato con cinque giornate di anticipo e 16 punti di distacco dalla Lazio. Stessa cosa per i nerazzurri di Simone Inzaghi un anno dopo: tricolore cucito sul petto cinque turni prima vincendo il derby e staccando proprio il Milan di 19 punti in classifica.

La scorsa stagione, invece, è stata molto più avvincente, con i partenopei di Conte che sono riusciti ad avere la meglio sulla formazione di Inzaghi soltanto nel rush finale degli ultimi 90 minuti. Quest’anno la storia si ripeterà? Per i bookmaker è così viste le quote che danno il Napoli leggermente favorito sull’Inter, mentre più indietro ci sono la Juventus, il Milan (che ha il vantaggio di non giocare le coppe europee) e la Roma.

A Napoli sembrano aver messo da parte anche la scaramanzia: “Questa squadra mi fa essere fiducioso: è inutile nascondersi, siamo davanti rispetto all’Inter, perché si parte da campioni d’Italia e si sono presi molti giocatori forti. – ha detto l’ex allenatore e tifoso partenopeo Paolo Specchia a ‘radio punto nuovo’ – Sono certo che riprenderemo lo stesso cammino con il piglio dell’anno scorso. Conte è un fuoriclasse da questo punto di vista, è il miglior architetto possibile. In Champions League, invece, è diverso”.

Inter, Golia: “Andrei cauto su Chivu, ricordate Pirlo alla Juve?”

Per un Napoli campione in carica che si è ulteriormente rinforzato, c’è un’Inter che secondo qualcuno potrebbe aver fatto un passo indietro. Non tanto a livello di rosa, quanto di guida tecnica con il passaggio da Inzaghi al quasi esordiente Chivu: “Il grande esordio contro il Torino mi ha ricordato quello di Pirlo alla Juventus, poi sappiamo tutti com’è andata a finire (quarta in classifica, ndr)” ha detto Simone Golia a ‘radio napoli centrale’.

“Ma quella Juve aveva un Cristiano Ronaldo che questa Inter non ha: su Chivu andrei molto cauto. Napoli? È un raggio di sole in questa Serie A: ha mostrato a tutti gli altri come si lavora. Vedo il Napoli un gradino sopra le altre squadre: non mi sembra nemmeno appagata, anche perché con Conte è un grosso rischio farsi vedere appagati. Il club di De Laurentiis ora non ha nulla da invidiare rispetto alle altre: non parte seconda a nessuno” conclude il giornalista del Corriere della Sera.