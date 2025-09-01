Nuovo Mister X per l’Inter, clausola di rescissione da 26 milioni

Gli emissari del club nerazzurro in azione in gran segreto per piazzare un altro colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta

I migliori colpi di calciomercato sono quelli che si fanno a fari spenti. Quando un club riesce a imbastire e portare a termine una trattativa prima che venga ‘scoperta’ dagli addetti ai lavori. Proprio come ha fatto l’Inter con Andy Diouf, che sembrava destinato al Napoli prima del blitz di Marotta, Ausilio e Baccin. Proprio il fattore tempo diventa determinante per evitare fuoriuscite di notizie che complicano gli affari. Come avvenuto con Ademola Lookman.

Dei bravi dirigenti di un club all’avanguardia, peraltro, si portano sempre avanti con il lavoro di almeno una sessione di mercato. In questi anni l’Inter lo ha fatto spesso e con buoni frutti, ma questa estate è stata diversa dalle altre. Con il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, infatti, si è dovuto cambiare il modus operandi. Non più calciatori pronti a parametro zero per un instant team, bensì talenti giovani e forti per rinverdire la rosa di mister Chivu.

In tale ottica sono andati tutti gli acquisti nerazzurri: dal 23enne Luis Henrique al 22enne Andy Diouf passando per i 21enni Sucic e Bonny fino al 20enne Pio Esposito, già di proprietà Inter, ma tornato dal prestito allo Spezia. Potrebbe non essere finita qui, anche perché quest’anno il mercato è stato doppio, dovendo allestire anche la formazione Under 23 di mister Vecchi che partecipa al campionato di Serie C.

Calciomercato Inter, piace Meza: è il pupillo di Gallardo

Secondo quanto riportato dal portale porteño ‘River Noticias’, gli scout dell’Inter stanno osservando in gran segreto Juan Cruz Meza, 17enne centrocampista argentino, fratello minore del più famoso Maximiliano Meza (classe 1992) con cui gioca insieme nel River Plate. Il tecnico biancorosso Marcelo Gallardo stravede per lui, tanto da averlo fatto già esordire nel campionato di Clausura, dove ha collezionato sei presenze.

Il ruolo naturale di Meza è quello di trequartista, ma ha giocato anche da mediano davanti alla difesa e persino da esterno destro. Un ragazzo coi piedi per terra come si evince da una sua recente intervista: “Il mio sogno è quello di giocare i Mondiali con mio fratello Maxi, ma si può realizzare solo con l’impegno e il sacrificio quotidiani”.

Los últimos 30 pases/envíos al área de Juan Cruz Meza pic.twitter.com/r8gK6mFThC — E. (@egrodriguez_) July 21, 2025

Nel suo contratto c’è una clausola di rescissione fissata a 30 milioni di dollari (al cambio circa 26 milioni di euro, ndr). Visto il poco tempo a disposizione, è possibile che l’Inter rinvii l’assalto a gennaio.