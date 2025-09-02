Calhanoglu al Galatasaray a mercato chiuso: perché si può chiudere lo stesso

Rumors, teatrini mediatici e like di Hakan: sta ricominciando la telenovela turca?

Il calciomercato Inter in entrata si è chiuso ufficialmente ieri alle 20. Si è chiuso in realtà quello dei principali Paesi europei, dall’Italia all’Inghilterra passando per la Francia fino a Germania e Spagna. Resta aperto, invece quello di tanti altri, dall’Austria alla Turchia passando per il Belgio.

Il club nerazzurro potrebbe, quindi, realizzare ancora delle cessioni, teoricamente vendere pure quell’Hakan Calhanoglu preso di mira dai tifosi dopo la brutta prestazione nel match con l’Udinese perso 2-1 dalla squadra di Chivu. Proprio il turco è stato protagonista dell’ultima mezz’oretta di mercato, dopo ‘Sky Sport DE’ aveva parlato di un ritorno all’assalto del Galatasaray.

Per metà estate il numero 20 nerazzurro è stato al centro dei rumors, diciamo anche ha più che ammiccato al Galatasaray, puntando al ritorno in Patria. Ma a conti fatti il ‘Cimbom’ ha fatto poco per prenderlo, concentrato com’era sull’operazione Osimhen costatagli un investimento da ben 75 milioni di euro. Quando ha fatto tappa a Milano per chiudere col Napoli, il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu avrebbe proposto all’Inter solo una decina di milioni bonus inclusi per il cartellino del classe ’95. Una proposta che i dirigenti interisti hanno giudicato offensiva.

Da quel giorno i Campioni delle ultime tre Super Lig hanno mollato la presa per Calhanoglu, il quale è poi passato a flirtare – anche qui senza successo – con gli storici rivali del Fenerbahce prima del dietrofront e della ‘pace’ ufficiale, con tanto di foto pre-raduno, con Lautaro Martinez. Il resto è storia recentissima, anzi delle scorse ore con la notizia dell’emittente tedesca che ha riacceso i tifosi del Gala. Va detto, però, che il ritorno alla carica dei giallorossi per il regista ex Milan non ha trovato conferme, anzi è stato smentito dalla stessa Inter.

Calhanoglu al Galatasaray tecnicamente possibile fino al 12 settembre

Sarebbe a dir poco sorprendente se l’Inter decidesse di privarsi di Calhanoglu senza la possibilità di sostituirlo, anche semplicemente sul piano numerico. Lo sarebbe meno, nonostante abbia già preso Gundogan dal Manchester City, un tentativo concreto da parte del Galatasaray con una proposta pure simile a quella presentata a metà estate.

Tecnicamente Calhanoglu al Galatasaray è un’operazione possibile, perlomeno fino al 12 di settembre quando anche in Turchia chiuderà ufficialmente i battenti la sessione estiva di calciomercato. Questo vuol dire che ci aspettano dieci giorni di rumors, teatrini mediatici e affini dalla Turchia e like annessi (qualcuno sarebbe già spuntato) di Calhanoglu? Forse, ma ovviamente speriamo di no.