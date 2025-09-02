Grana Lautaro, scatta l’allarme in vista di Juve-Inter: è ufficiale

Il derby d’Italia varrà già tantissimo: c’è apprensione per il capitano

Juve-Inter sarà già una partita importantissima. Lo sarà soprattutto per la stabilità di Chivu, visto il ko casalingo di domenica contro l’Udinese. L’ambiente è in fibrillazione, i tifosi scontenti per il mercato e per la prima sconfitta stagionale arrivata appena alla seconda di campionato.

Per il tecnico rumeno preparare il derby d’Italia sarà molto complicato. Durante questa sosta per le Nazionali, infatti, non potrà contare su ben 12 calciatori impegnati con le proprie rappresentative nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Praticamente su mezza squadra.

Ecco l’elenco completo:

Nicolò Barella , Alessandro Bastoni , Federico Dimarco , Davide Frattesi e Pio Esposito : tutti e cinque convocati da Gattuso per le sfide con Estonia (5 settembre) e Israele (8 settembre);

, Alessandro , Federico , Davide e : tutti e cinque convocati da Gattuso per le sfide con Estonia (5 settembre) e Israele (8 settembre); Petar Sucic , convocato dalla Croazia per i match contro Far Oer (5/09) e Montenegro (8/09);

, convocato dalla Croazia per i match contro Far Oer (5/09) e Montenegro (8/09); Marcus Thuram , convocato dalla Francia per le gare con Ucraina e Islanda (5 e 9 settembre);

, convocato dalla Francia per le gare con Ucraina e Islanda (5 e 9 settembre); Denzel Dumfries e Stefan de Vrij , selezionati entrambi dall’Olanda per gli incontri con Polonia e Lituania (4 e 7 settembre);

e Stefan , selezionati entrambi dall’Olanda per gli incontri con Polonia e Lituania (4 e 7 settembre); Hakan Calhanoglu , arruolato per le partite contro Georgia e Spagna (4 e 7 settembre) che attendono la Turchia di Montella;

, arruolato per le partite contro Georgia e Spagna (4 e 7 settembre) che attendono la Turchia di Montella; Piotr Zielinski , chiamato dalla Polonia per le sfide con Olanda e Finlandia (4 e 7 settembre);

, chiamato dalla Polonia per le sfide con Olanda e Finlandia (4 e 7 settembre); Infine Lautaro Martinez, convocato da Scaloni per Argentina-Venezuela ed Ecuador-Argentina del 5 e 10 settembre.

Apprensione per Lautaro: torna solo a poche ore da Juve-Inter

Alla Pinetina c’è un po’ di apprensione proprio in merito al capitano. Dei 12 sarà l’ultimo a tornare, un ritorno che potrà avvenire soltanto tra giovedì 11 e venerdì 12. Ovvero solo a a poche ore dal big match con la Juventus, fissato per l’appunto a sabato 13 settembre e alle ore 18.

Il classe ’97 di Bahia Bianca arriverà dopo due partite ‘pesanti’ e un volo transoceanico di molte ore. In ogni caso ad oggi la sua presenza allo Stadium da titolare non è per nulla in discussione: Lautaro è un giocatore fondamentale per l’Inter e per Chivu non solo dal punto di vista prettamente tecnico. Alla Juve, da quando è in nerazzurro, ha segnato 4 gol in 20 partite.

Da giovedì a sabato allenamenti congiunti con l’Under 23

Chi non è partito per le Nazionali, da Darmian a Bonny, tornerà ad allenarsi ad Appiano nella giornata di domani. Fino a venerdì sono in programma tre sedute congiunte con la squadra Under 23 guidata da mister Vecchi. Sabato e domenica sarà di riposo, prima del rientro in campo previsto per lunedì, all’inizio della settimana che porterà al tanto atteso derby d’Italia.