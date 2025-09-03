Cosa è disposto ad accettare Calhanoglu per andare al Galatasaray: “Ecco l’offerta all’Inter”

Le telenovelas turche sono così: un colpo di scena dopo l’altro, con l’epilogo più improbabile sempre possibile

Il Galatasaray ha preso Ilkay Gundogan dal City. Di conseguenza, per il club turco appare oggi sempre più complicato poter acquistare altre stelle dai campionati europei. Hakan Calhanoglu è oramai destinato a dover malinconicamente rimanere almeno un altro anno all’Inter? Oppure no?

A fine giugno, dopo la disastrosa avventura negli States, le accuse velate di Lautaro e quelle esplicite di Marotta, Hakan Calhanoglu non si era nascosto. Si è lamentato via social del trattamento subito. Poi, tornato in Turchia per partecipare al matrimonio del compagno di nazionale Cenk Ozkacar, ha condiviso una storia su Instagram e ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto parecchio rumore, sia tra i tifosi dell’Inter che tra quelli del Galatasaray.

“Quel che è destino accada. Inshallah”, c’era scritto in quel messaggio sui social. Un riferimento abbastanza chiaro all’intenzione di lasciare l’Inter e trasferirsi subito al Galatasaray. Subito dopo è arrivato un messaggio inviato a un giornalista turco, in cui Calhanoglu avrebbe dichiarato: “Il Galatasaray mi vuole e anch’io voglio il Galatasaray”.

E come in tutte le telenovelas turche, si sono scatenati anche i familiari. Il padre del giocatore, Huseyn Calhanoqlu, ha deciso di mettersi in mezzo, lasciando chiaramente intendere, tramite un post sui social, di sperare in un addio all’Inter: “Mi auguro che un giorno vestirai la maglia del nostro Galatasaray”. Il club turco ci ha provato davvero a prenderlo, ma senza avvicinarsi alla richiesta economica dell’Inter.

Qualche ora fa, Calhanoglu, insieme a Kerem Akturkoglu, ha condiviso una storia “congiunta” su Instagram: la foto di alcuni compagni della nazionale turca, con un cuore e la bandiera dello Stato. Nella foto, non c’è neanche un giocatore del Galatasaray (sono immortalati oltre ad Hakan Calhanoglu e Akturkoglu, che è passato proprio nelle scorse ore dal Galatasaray al Benfica, Soyuncu e Kahveci del Fenerbahce, Demiral dell’Al-Ahli, Cakir del Trabzonspor e Gunok del Besiktas). Sui social, i tifosi del Galatasaray hanno però interpretato il post come un nuovo segnale da parte dell’ex Milan al club di Instanbul. Una sorta di passaggio di consegne fra un’ex bandiera del club giallorosso e un sogno di mercato.

L’Inter vederà Calhanoglu al Galatasaray?

A oggi appare molto difficile che l’Inter possa cedere il turco: per i nerazzurri il mercato è chiuso. E anche se l’interesse del Galatasaray non si è ancora spento (il calciomercato turco andrà avanti fino al 12 settembre), i nerazzurri dovrebbero comunque considerare il giocatore come non in vendita. Anche perché, cedendo Calhanoglu, l’Inter dovrebbe trovare un sostituto.

Ciononostante, in Turchia insistono sulla possibilità che il Galatasaray chiuda anche per Calhanoglu. Su Milliyet si legge: “Dopo Ilkay Gundoğan, il club sta lavorando anche per finalizzare un altro trasferimento che è stato oggetto di sogni: Hakan Calhanoglu“.

Il quotidiano turco aggiunge che la dirigenza giallorossa starebbe ancora provando a trovare un’intesa con Marotta. “Il club sta facendo tutto il possibile per finalizzare questo trasferimento. Calhanoglu è persino disposto a saltare la prima metà della stagione in Champions League (le liste si sono chiuse ieri, ndr). Inoltre, nonostante guadagni uno stipendio netto di 6,5 milioni di euro all’Inter, è pronto a firmare con i Lions per una cifra molto più bassa…“.

Secondo le voci che stanno circolando in Anatolia, il Galatasaray sarebbe disposto a ripresentare la medesima offerta da 15 milioni complessivi. Un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 10. Ma per Chivu sarebbe un grosso problema cedere il regista, ora che è stato mandato via anche Asllani.