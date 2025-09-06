“In ascensore con sette ragazze”: calciatore svela aneddoto sul compagno all’Inter

Divertente retroscena che riguarda due centravanti nerazzurri, vicini di casa a Milano. “Sempre pronto a uscire, non dormiva col pigiama”

Il mestiere del calciatore ha tanti vantaggi: lauti stipendi, molta fama anche a livello mondiale e spesso tante donne. Tra i giocatori, specialmente quelli stranieri che arrivano in Italia dalla stessa Nazione, altrettanto spesso nascono belle amicizie, favorite magari dal fatto di vivere a poca distanza gli uni dagli altri. All’Inter è stato il caso di Ivan Zamorano, cileno preso dal Real Madrid e di Ronaldo, brasiliano acquistato dal Barcellona.

Una coppia sudamericana che ha fatto sognare per anni i tifosi nerazzurri, sebbene non siano riusciti a portare lo scudetto a Milano per le note vicende che sono venute alla luce con lo scandalo Calciopoli. Ma resta la grande impresa della Coppa Uefa vinta in finale a Parigi contro la Lazio nel 1998, nella quale peraltro andarono a segno sia ‘Bam Bam’ che il ‘Fenomeno’ nel 3-0 inframezzato dalla rete di Javier Zanetti. Zamorano e Ronaldo hanno vissuto bei momenti anche fuori dal campo.

Zamorano su Ronaldo ai tempi dell’Inter: “Chiamava a qualsiasi ora”

Se sul terreno di gioco condividevano lo stesso ruolo e si comportavano entrambi in maniera molto professionale, nella vita privata non potevano essere più diversi. Non è un mistero che a Ronaldo piacesse fare baldoria, mentre Zamorano era alquanto riservato. Essere vicini di casa, però, li ha portati a vivere esperienze in comune, con l’ex attaccante cileno che ha svelato un divertente aneddoto nel corso della trasmissione ‘El Reinado’ del connazionale Arturo Vidal.

“Avere Ronaldo come vicino significava dover essere sempre pronto a uscire. Lui dormiva con qualcosa che poteva sembrare un pigiama e invece non lo era… Poteva capitare che chiamasse a qualsiasi ora per dirmi di salire da lui perché era con degli amici e io lo raggiungevo. Bisognava essere sempre preparato!” le parole di Zamorano riportate dal sito cileno ‘Red Gol’.

“Una volta mia madre era a casa mia ed era scesa a portare il mio cane a spasso. Quando è tornata su è venuta dritta in camera da me e le ho chiesto cosa fosse successo. Mi ha risposto: ‘Quel tuo amichetto… era in ascensore insieme a sette ragazze!‘. Non faccio in tempo a dire qualcosa che squilla il telefono ed era Ronaldo che mi invitava ad andare da lui perché era solo ed era arrivate alcune sue amiche… Mi sono avvicinato facendo le scale piano piano” conclude scatenando le risate degli altri ospiti e del pubblico in studio.