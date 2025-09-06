Lautaro sull’addio di Inzaghi, rabbia Inter: “Figuraccia dei dirigenti”

La squadra sapeva tutto prima della finale di Champions col PSG

Non solo di cosa è successo durante e dopo la ‘tragica’ finale di Champions col PSG, a ‘France Football’ Lautaro ha rilasciato una lunghissima intervista in cui ha parlato praticamente di tutto. Anche dell’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter.

Riassumendo prima del virgolettato del capitano nerazzurro: la squadra già sapeva tutto ben prima di Monaco di Baviera. Inzaghi aveva già raggiunto un accordo con l’Al-Hilal, come svelò in esclusiva Interlive.it proprio prima della finale in Germania.

“Inzaghi ci comunicò di aver ricevuto un’offerta e che se ne sarebbe andato“. Lautaro ha precisato, però, che “il futuro di Inzaghi non influì sul finale di stagione“, su un finale orrendo per l’Inter con l’apice negativo toccato nella sfida col Paris Saint-Germain. “Noi calciatori eravamo concentrati sui nostri obiettivi – ha sottolineato il numero 10 nerazzurro, elogiando Inzaghi – e il mister ha sempre dimostrato professionalità. Con lui siamo sentiti molto a nostro agio con lui, era la nostra testa pensante”.

Le parole di Lautaro sull’addio di Inzaghi, ma ‘France Football’ nelle scorse ore HA RETTIFICATO parlando di errore di traduzione (“Non sapevamo nulla”, avrebbe realmente detto Lautaro) hanno in ogni (ri)scatenato i tifosi dell’Inter, quasi tutti nuovamente furiosi contro la dirigenza, contro Marotta e Ausilio, con il primo che a suo tempo disse e fece intendere di essere stato colto impreparato dalla partenza dell’allenatore piacentino.

“Bordata senza precedenti, che figuraccia”

Se lo sapeva la squadra, se lo sapevamo noi, come non potevano saperlo i dirigenti? Ecco alcuni tweet pesantissimi (facciamo solo cronaca eh) raccolti da Interlive.it:

Ma Marotta è rimasto “sorpreso e parzialmente impreparato”…….ennesima conferma di quanto ormai sia superato e in preda alla più totale confusione. — Francesco Pucci (@FrancePucci92) September 6, 2025

E i grandi dirigenti che abbiamo non sapevano nulla? Pensano siamo tutti fessi? Che vergogna. — Filippo92⭐⭐ (@Filippo923) September 6, 2025

La dirigenza sarebbe da licenziare subito altroché, dalla situazione Inzaghi al calciomercato deludente !!! — 𝐴𝑙𝑏𝑎 𝑖𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 𝐸𝑟𝑎 ☆🖤🐍💙☆ (@AlBa_InTeRiStA) September 6, 2025

Avevamo capito , solo la società dice che era impreparata. — Marina Tacchelli (@TacchelliMarin1) September 6, 2025

Che figuraccia — Carlo Garofalo (@SantiagoOC_15) September 6, 2025

Se è vera l’intervista rilasciata al giornale francese, e’ una bordata senza precedenti nei confronti del presidente e della proprietà — max carnevale (@studiomax1970) September 6, 2025

Lautaro: “Malinteso con Calhanoglu, tutto è stato chiarito”

A France Football’ Lautaro è tornato anche sullo ‘scontro’ a distanza con Calhanoglu: “Fu solo un malinteso – ha sottolineato – Non mi sono piaciute alcune cose, ma le mie affermazioni erano generiche e non rivolte specificamente a lui. Da capitano, è quello che mi è venuto in mente in quel momento. Poi ne abbiamo discusso con la squadra, Chivu e la dirigenza. Tutto è stato chiarito”.