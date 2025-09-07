Chivu già in discussione: “Juve-Inter nel momento meno adatto, firmo per un pareggio”

Il Derby d’Italia dopo la sosta per le Nazionali potrebbe già indirizzare il futuro del tecnico rumeno sulla panchina dei nerazzurri

Una bella vittoria e tanti elogi dopo la prima uscita contro il Torino. Una brutta sconfitta e tante critiche dopo la seconda giornata contro l’Udinese. L’avvio di stagione dell’Inter sulle montagne russe non è certo promettente, anche perché dopo la pausa per le Nazionali si comincerà a fare sul serio con partite ogni tre giorni tra Serie A e Champions League. I riflettori saranno puntati soprattutto sul tecnico Cristian Chivu.

In tanti hanno criticato la scelta di Marotta di affidarsi ad un allenatore con pochissima esperienza. E qualcuno ipotizza persino che la panchina di Chivu sarà a rischio se dovesse perdere con la Juventus: “Ho già visto le liste in qualche trasmissione di allenatori svincolati o anche vincolato ma che non lavora… – ha detto Fabio Costantino – Onestamente il calendario non è molto agevole: due partite in casa andavano sfruttate meglio”.

“C’è un nuovo allenatore che ha avuto meno tempo degli altri di lavorare con la squadra. Senza dimenticare il Mondiale per Club, che ha visto impegnata pure la Juve, ma lì Tudor già c’era. Chivu non è stato messo nelle condizioni ideali per mettere nella testa dei giocatori il seme della sua idea di calcio” ha proseguito il giornalista sportivo in una intervista al canale Youtube di ‘calciomercato.it’.

Inter, Costantino: “Chivu deve velocizzare la manovra, difficile imporsi come Inzaghi”

“Juventus-Inter purtroppo arriva nel momento meno adatto, dopo una sosta Nazionali in cui puoi lavorare con pochi giocatori ad Appiano Gentile e soprattutto quelli che rientrano dal Sudamerica come Lautaro Martinez al fotofinish, ma non puoi rinunciarci. Speriamo che la pausa passi quasi inosservata dal punto di vista ‘sanitario’ perché spesso è foriera di brutte notizie (leggasi infortuni, ndr)”.

“Chivu non potrà pretendere di imporre una nuova filosofia: dovrà velocizzare un po’ la manovra. Se la Juve è la squadra che abbiamo visto finora, che ha aggiunto qualità in attacco, proverà a fare la partita. Credo sarebbe meglio difendere un po’ più basso e provare a colpire sfruttando eventuali buchi che lascerà la Juve. Sarà difficile imporsi nella metà campo avversaria come voleva Inzaghi“.

“Firma per un pareggio? Sarebbe un risultato ben accetto, anche se rischi di trovarti a 5 punti da chi prova a scappare. Ma siamo all’inizio ed è giusto non fasciarsi subito la testa perché se una squadra come l’Inter deve ancora carburare, magari la vedremo al meglio a ottobre-novembre. Ci sono tanti punti in palio e l’ultimo campionato ci insegna che si può vincere anche con il freno a mano tirato. Non vedo squadre che stanno già divorando il campionato: c’è sempre tempo per rientrare“.