Inter, nuovo spiraglio per Lookman: “Grosso sconto a gennaio”

Il centravanti nigeriano dell’Atalanta è stato al centro della telenovela del calciomercato estivo. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono esposti

La sessione di calciomercato appena conclusa ha lasciato l’amaro in bocca a tanti tifosi dell’Inter. Per settimane hanno sognato l’arrivo ad Appiano Gentile di Ademola Lookman, ma l’affare con l’Atalanta non si è concretizzato e il centravanti nigeriano – per ora – è rimasto a Bergamo. Possibile ma non facile che possa sfruttare i mercati ancora aperti come quello turco o saudita, più probabile che possa aspettare gennaio per rifare le valigie.

Dal canto suo l’Inter non ha mai pensato ad un piano B. Lo dimostra il fatto che, sfumato Lookman, non è stata imbastita alcuna trattativa per un altro attaccante. In rosa restano i quattro che Chivu aveva già a disposizione: Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Così come è restato in cassa il tesoretto per la quinta punta che Oaktree potrebbe spendere nella sessione invernale. La sconfitta con l’Udinese ha testimoniato ancora una volta che serve un bomber forte nei dribbling, in grado di saltare l’avversario.

Calciomercato Inter, Costantino: “Lookman non chiederà il permesso di essere ceduto”

Del tema ha parlato anche il giornalista sportivo e tifoso nerazzurro Fabio Costantino, che al programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CMIT ha dichiarato: “Lookman a 40-42 milioni di euro più bonus è un’occasione che se non la sfrutti sei un idiota, roba che la mattina dopo ti svegli, ti guardi allo specchio e ti prendi a schiaffi…”.

“La ragione per cui l’Inter si è esposta così tanto anche pubblicamente per Lookman, cosa che di solito Marotta e Ausilio non fanno mai, è dovuta al fatto che avevano avuto garanzie dall’entourage del calciatore che c’era una promessa e quindi era tutto intavolato. Insomma, bastava solo farsi avanti. Peccato che l’Atalanta non lo sapesse…“.

“Possibilità che in inverno si riapra l’affare? Le vie del Signore sono infinite, bisogna vedere come va la stagione fino a gennaio. Se nel frattempo questa figura ti diventa più che necessaria e se Lookman può spostarsi a condizioni migliori rispetto ai 42 milioni più 3 di bonus. Perché ci sarà anche la Coppa d’Africa e quindi arriverebbe solo a febbraio inoltrato per giocare meno di mezza stagione”.

“Vediamo pure se torna a giocare nell’Atalanta, perché a sorpresa è stato inserito nella lista Champions, segnale che c’è la volontà di reintegrarlo. Se non è gennaio, la prossima estate Lookman non chiederà nemmeno il permesso di essere ceduto a un anno della scadenza, anche se potrebbe esserci una clausola per il rinnovo di un’altra stagione”.