“Inter pronta a prenderlo a parametro zero”: Marotta beffa la rivale in Serie A

Il presidente nerazzurro pronto a tornare il re degli svincolati facendo spesa in Italia. Ecco cosa sta succedendo

Lunedì scorso si è ufficialmente chiusa la sessione estiva di calciomercato. Sebbene Beppe Marotta avesse fatto intendere che non ci sarebbero state altre operazioni, l’Inter si è resa protagonista dell’ultima giornata con un affare in entrata ed un altro in uscita. Dal Manchester City è arrivato il difensore svizzero Manuel Akanji in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Con la stessa formula, invece, il francese Benjamin Pavard è tornato in patria per vestire la maglia del Marsiglia.

Qualcuno potrebbe pensare che adesso, sfruttando anche la sosta per le Nazionali, gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin possano andare in vacanza. Niente di più lontano dalla realtà. Una società seria che vuole restare ad alti livelli guarda sempre al futuro. In primo luogo ci sarà da fare i conti con i rinnovi di alcuni contratti per blindare quei calciatori sui quali si vuole puntare anche per il futuro a medio e lungo termine.

In secondo luogo, più che pensare alla sessione di gennaio – perché saranno le partite dei prossimi mesi a dire se e dove andrà ulteriormente puntellata la rosa di Chivu – ci si proietterà alla prossima stagione. Ci si deve muovere in anticipo se si vuole battere la concorrenza sui calciatori in scadenza 2026, anche se ufficialmente i precontratti potranno essere siglati soltanto a partire dal prossimo 1 febbraio.

Calciomercato, da Roma: “Inter pronta a prendere Pellegrini”

Beppe Marotta è pronto a rimettersi in testa la corona di ‘Re dei colpi a zero‘. A tal proposito attenzione alla situazione di Lorenzo Pellegrini. Già lo scorso gennaio il centrocampista della Roma fu molto vicino a vestire la maglia dell’Inter in uno scambio con Davide Frattesi che poi non è andato in porto. Il nuovo tecnico Gasperini ha già detto che il club capitolino non vuole rinnovargli il contratto in scadenza a giugno e quindi si proverà a cederlo a gennaio.

“L’unica speranza per la Roma era che lo prendesse il West Ham: Pellegrini in Italia non aveva mercato con questo contratto da 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Dovrà aspettare la prossima stagione se vorrà restare in Serie A” ha detto il conduttore Ilario Di Giovambattista a ‘Radio Radio’. Sulla stessa emittente l’opinionista Enrico Camelio poi svela che “a scadenza di contratto tra un anno ci sono un paio di squadre italiane pronte a prenderlo a parametro zero. Una è l’Inter“. L’altra potrebbe essere una tra Milan, Napoli e Fiorentina.