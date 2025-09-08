Ausilio-Al Hilal, offerta indecente: Marotta in silenzio, ma futuro deciso | INTERLIVE

Piero Ausilio è finito nel mirino dell’Al Hilal, come Dario Baccin: la verità sulle ultime voci provenienti dall’Arabia Saudita

Il calciomercato estivo è finito. Per molti è una liberazione, altri sentono già la mancanza, ma nel frattempo le trattative non finiscono mai e si interfacciano tra i programmi per il futuro e possibili stravolgimenti a livello dirigenziale. A partire da luglio, si sono moltiplicate le voci su un assalto dell’Al Hilal per Piero Ausilio.

Il club arabo è lo stesso che ha convinto Simone Inzaghi a lasciare l’Inter e andare in Arabia Saudita, per cui la volontà è creare una struttura dirigenziale importante che possa avere confidenza e fiducia con l’allenatore. Di base, l’Al Hilal – che ha anche ben figurato al Mondiale per club – vuole costruire un progetto sempre più serio, dal campo alla scrivania.

Da qui deriva il forte pressing per uno dei massimi dirigenti dell’Inter, che non si è limitato solo ad Ausilio, ma ha riguardato ben presto anche Dario Baccin. Secondo quanto ci risulta, l’offerta recapitata al direttore sportivo è stata davvero indecente, se paragonata al contratto attuale con i meneghini e al suo ruolo.

Le novità dall’Arabia e la verità sul futuro di Ausilio

Nella mattinata di oggi, sono arrivate altre notizie salienti, direttamente dall’Arabia Saudita. Il quotidiano Arriyadiyah ha pubblicato un articolo con una breve nota di Marotta che confermava la permanenza all’Inter di Ausilio e Baccin. In realtà, c’è arrivata una netta smentita a qualsiasi dichiarazione del presidente alla testata.

Possiamo confermare, però, che la composizione dirigenziale dell’Inter dovrebbe restare identica a quella attuale. Infatti, i nerazzurri contano sulla permanenza di entrambi i dirigenti, secondo quanto raccolto da Interlive.it. L’offerta messa sul piatto dall’Al Hilal è arrivata qualche settimana fa ed è altissima, il progetto sportivo è solido e la volontà di renderlo sempre più concreto c’è, sotto il profilo tecnico ed economico.

La priorità di Ausilio, però, è sempre rimasta l’Inter, club a cui ha legato tutta la sua carriera dirigenziale e con cui ha intenzione di andare avanti. Per questo, non sono attesi nuovi ribaltoni e i nerazzurri contano in un finale molto diverso rispetto a com’è andata con Simone Inzaghi.

Allo stesso tempo, l’Al Hilal continuerà la ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa essere gradito sia alla proprietà, sia all’allenatore ex Inter e Lazio.