Inter, top club stanzia 180 milioni: vogliono Bastoni e il bomber

Chiusa la sessione estiva, si delineano già i piani per il prossimo calciomercato. Nerazzurri chiamati a fronteggiare gli assalti di una big

Il mercato si è chiuso da appena una settimana, ma è già tempo di proiettarsi al futuro. L’Inter ha cercato di ringiovanire la rosa senza indebolirla, confermando tutti i big che l’anno scorso avevano condotto la squadra di Inzaghi in finale di Champions. Escluso Pavard (rimpiazzato da Akanji), oltre agli svincolati Arnautovic e Correa, sono stati ceduti solo dei ‘panchinari’ come Asllani, Taremi e Zalewski. Respinti invece gli assalti ai titolarissimi come Alessandro Bastoni.

La rivoluzione nerazzurra voluta dal fondo Oaktree, però, è appena iniziata: tra un anno scadranno i contratti di altri giocatori ultra 30enni come Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. Difficile che a qualcuno di loro verrà offerto il rinnovo. Ma soprattutto si dovrà fare i conti con gli assalti dei top club stranieri ai gioielli di Chivu: a parte il già citato Bastoni, potrebbero arrivare offerte per i vari Dimarco, Barella, Frattesi, Dumfries, Thuram e – se faranno bene alla loro prima stagione a Milano – anche i giovani Sucic e Pio Esposito.

Calciomercato Inter, non solo Bastoni nel mirino del Barcellona

In Spagna si continua a scrivere dell’interessamento del Barcellona per Alessandro Bastoni. Sebbene non sia andato a segno nel doppio confronto delle semifinali di Champions League della passata stagione, il difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana ha fatto un’ottima impressione al tecnico blaugrana Hansi Flick per la sua capacità di unire la fase di marcatura a quella di impostazione. Insomma un giocatore completo e ancora relativamente giovane.

“Bastoni è costoso, ma segnerebbe un’epoca nella difesa del Barça insieme a Pau Cubarsì” avrebbe dichiarato un dirigente del club catalano. In effetti il cartellino del classe ’99 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta viene valutato sugli 80 milioni di euro. Perché se è vero che Marotta non vuole privarsi dei calciatori migliori, specie quelli italiani su cui costruire la rosa, è altrettanto vero che al giusto prezzo nessuno si può considerare incedibile.

Secondo il sito ‘fichajes.net’, il consiglio di amministrazione del Barcellona ha in programma di stanziare la cifra di 180 milioni di euro la prossima estate per rinforzare difesa e attacco. Oltre a Bastoni l’altro nome segnato in rosso dal Ds Deco è quello di Julian Alvarez, centravanti argentino valutato un centinaio di milioni dall’Atletico Madrid, che viene visto come il perfetto erede di Lewandowski. Un doppio colpo per tornare a primeggiare in Europa.