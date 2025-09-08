Sarà ancora Grande Inter in Champions: il percorso dei nerazzurri secondo il Supercomputer

Il percorso dell’Inter in Champions League è stato straordinario nella scorsa stagione: il Supercomputer scommette che si ripeterà

La finale disastrosa contro il Psg non può cancellare il grande percorso fatto dall’Inter nella scorsa edizione della Champions League. I nerazzurri sono riusciti a fare molto bene nella prima fase, confermandosi come uno dei migliori club d’Europa e ha superato ogni aspettativa anche nelle partite a eliminazione diretta.

Estromettere super favorite come Barcellona e Bayern Monaco non capita tutti i giorni, soprattutto nel modo con cui l’Inter ci è riuscita, tramite un gioco spettacolare e riuscendo a segnare un gol in più dell’avversario. Nonostante nella rosa non siano cambiati così tanti elementi, o meglio non ci sia stata la rivoluzione tanto attesa, sembra già passata una vita fa.

I nerazzurri devono ancora assorbire del tutto la delusione finale in Europa dello scorso anno e recuperare grinta, spirito e convinzione che hanno guidato la squadra a giocare due finali di Champions League e vincere lo scudetto della seconda stella. Certo, dovranno farlo con un nuovo allenatore in panchina e trovando trame di gioco nuove rispetto al passato. Ma la tecnologia potrebbe subito arrivare in aiuto dell’Inter.

Il Supercomputer prevede la Champions League 2025/26 dell’Inter

Un supercomputer è una sorta di processore informatico che lavora incrociando dati ed emettendo sentenze, tra cui previsioni di eventi. Il sistema di Opta ha stabilito quali sono le probabilità concrete, soprattutto dal punto di vista statistico, per le squadre partecipanti di superare direttamente la prima fase e poi addirittura di arrivare in finale di Champions League.

L’Inter è arrivata all’ottavo posto con 13.27 punti attesi. Sarebbe un ottimo piazzamento che permetterebbe ai nerazzurri di saltare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Ciò permetterebbe a Oaktree di ottenere un altro importante incasso per le sue casse.

Il Supercomputer ha anche attestato che le possibilità per l’Inter di arrivare in finale si attestano al 6,65%. Insomma, in Europa, i nerazzurri sono considerati ancora una volta il miglior club italiano, o meglio quello con la migliore prospettiva. Inoltre, la squadra di Chivu è la decima per percentuale di successo fino all’ultimo atto della competizione.

Nella League Phase è seguita dal Napoli al 13esimo posto e dalla Juventus al 15esimo. Ora toccherà all’Inter mantenere le aspettative e riuscire a fare ancora una volta un grande percorso.