Calhanoglu al Galatasaray in extremis, c’è l’ok: “Ciclo all’Inter finito”

Risposte arrivate prima di Juventus-Inter: il mercato in Turchia chiude tra 3 giorni

Calhanoglu scaricato senza pietà, dimenticando cosa ha dato all’Inter in questi 4 anni e non – invece – quello che è successo durante questa caotica estate ormai vicina alla conclusione.

La volontà del turco era e resta chiarissima: lasciare Milano e i nerazzurri per fare ritorno a casa, in Turchia, anche se lui è nato e cresciuto, pure calcisticamente, nella vicina Germania.

Calhanoglu scaricato, ma da chi? Non dall’Inter, che nonostante tutto se l’è tenuto. E non da Chivu, il quale appena l’ha avuto a disposizione, abile e arruolabile, lo ha schierato dal primo minuto.

Ci riferiamo ovviamente alla gara pre-sosta Nazionali contro l’Udinese, con il classe ’94 andato decisamente male. Interlive.it gli ha dato quattro e mezzo:

“Fuori dalla gara dall’inizio alla fine. Con il pallone fra i piedi cerca verticalizzazioni alla cieca e dribbling inutili e pericolosi. Non funziona come filtro“.

Difficile comunque aspettarsi di meglio da un calciatore che ha saltato mezza preparazione e comunque al rientro da problemi fisici. Le gambe non girano, ma è lecito chiedere se anche la testa non va. Per caso è altrove, precisamente a Istanbul?

Calhanoglu ceduto prima di Juve-Inter: “Subito senza pensarci, lui vuole andarsene”

La telenovela col Galatasaray sembra essere finita, almeno per ora, anche se alla chiusura del calciomercato turco mancano ancora tre giorni. Tanti, per non dire tantissimi tifosi interisti lo hanno scaricato, non credono più in lui e lo cederebbero in extremis anche di fronte a un’offerta molto bassa.

Ecco qualche risposta alla nostra domanda, posta loro sulla pagina Facebook di Interlive.it: “Accettereste 10 milioni per Calhanoglu?”

A meno di clamorose sorprese, comunque, Calhanoglu proseguirà la sua avventura all’Inter almeno fino al prossimo mese di gennaio: “Zero chance che vada via – ha detto il papà, Huseyin, a ‘Hurriyet’ – È felice del suo attuale club, su un ritorno in Turchia solo Dio lo sa. Con l’Inter ha altri due anni di contratto, per questo un trasferimento è fuori discussione”.

Okan svela: “Calhanoglu? Ci abbiamo provato anche la settimana scorsa”

“Ci abbiamo provato pure la settimana scorsa, ma l’Inter non l’ha voluto vendere – ha invece svelato a ‘Nov Spor’ Buruk Okan, ex centrocampista nerazzurro e attuale allenatore del Galatasaray – Se Hakan fosse stato ceduto, l’Inter avrebbe dovuto spendere almeno 40-45 milioni di euro per rimpiazzarlo. Lui avrebbe fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray”.

Calhanoglu è approdato all’Inter a costo zero all’inizio dell’estate 2021, dopo il drammatico incidente accorso a Eriksen all’Europeo. In quattro anni e qualche mese ha:

Disputato 183 partite, di cui 129 in Serie A;

Segnato 38 gol, di cui 24 su calcio di rigore;

Realizzato 32 assist;

Vinto 6 trofei, compreso uno Scudetto.

In dubbio per Juve-Inter

Considerate le sue condizioni fisiche non ancora di buon livello e gli impegni con la propria Nazionale, la sua presenza da titolare in Juve-Inter è in dubbio. Chivu scioglierà le riserve soltanto alla vigilia del derby d’Italia.