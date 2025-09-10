Inter, allarme in vista della Juventus: “C’è il terrore di perdere la partita”

Sabato riparte la Serie A con l’attesissimo derby d’Italia. Per Chivu è il primo bivio della stagione: “Con una sconfitta si può andare in confusione”

Messa da parte la sosta per le Nazionali, è tempo di concentrarsi sulla ripresa del campionato. Il week end di Serie A offre già diverse partite importanti, tra le quali spicca il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una sfida sempre ricca di significati ma che, dopo il ko interno dei nerazzurri contro l’Udinese, assume ancora più importanza per la formazione di Cristian Chivu. Vietato perdere per non rischiare di andare già a 6 punti dai bianconeri (e magari anche da Napoli e Roma).

Mentre qualcuno mette già in discussione la sua panchina, il tecnico rumeno studia le mosse per mettere in difficoltà gli uomini di Igor Tudor, come successo la passata stagione, quando il suo Parma ebbe la meglio sulla Juve. C’è ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere e tanti scettici da far ricredere. La sfida dell’Allianz Stadium’ è l’occasione giusta per entrare nei cuori dei tifosi dell’Inter, anche se i pronostici sono a favore della Vecchia Signora.

Juve-Inter, Visnadi: “Chivu deve vincere per forza, ma non penso che vincerà”

Il dibattito sul derby d’Italia è imperversato anche su ‘radio radio’, dove Gianni Visnadi ha lanciato un monito per la squadra di Chivu: “Lautaro Martinez è un fattore in questa partita: venerdì sarà ad Appiano e solo sabato si deciderà se giocherà titolare. Anche perché dopo la Juventus c’è la Champions League“.

“Abbiamo vissuto un’estate in cui si diceva che andava tutto bene e che finalmente era arrivato un allenatore che li faceva giocare e allenare. Poi dopo la sconfitta con l’Udinese si è detto che la squadra è scarsa… Ma come? Ci siamo messi a contare tutti i trofei che Inzaghi doveva vincere e dopo aver speso quasi 100 milioni sul mercato per rinforzare la rosa ora l’Inter non è la squadra più forte?“.

“Deve vincere per forza, ma non penso che vincerà: verranno fuori tutti i nodi. Ossia che la squadra è vecchia ed è stata rinforzata dove forse non c’era bisogno, dimenticandosi del reparto difensivo. La scorsa stagione l’Inter prendeva quasi sempre gol e quest’anno lo stesso, anche nelle amichevoli” prosegue il giornalista sportivo.

“Per me l’Inter rischia molto a Torino: la Juventus gioca un calcio banale e scontato, ma anche efficace. Oltre al fattore Lautaro, poi, la squadra nerazzurra rischia di avere il terrore di perdere questa partita. Siamo solo alla terza giornata, ma andare a 6 punti dalla vetta con un allenatore che non ha esperienza di questi momenti, può mandare in confusione l’ambiente”.