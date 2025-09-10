Sucic parla già italiano: come ha imparato e qual è il suo segreto

Il breve racconto del centrocampista nerazzurro sulle prime sensazioni all’Inter e il ruolo della lingua nei rapporti di squadra

Sono trascorse appena due giornate di campionato e ci appresta a vivere il primo derby d’Italia stagionale il prossimo sabato. Troppo poco tempo per giudicare le prestazioni collettive del gruppo schierato da Cristian Chivu contro Torino e Udinese, ma non troppo presto nel caso specifico di un interessante Petar Sucic.

Il centrocampista croato ha dimostrato sin dall’esordio forte motivazione e grandi qualità, al punto da stuzzicare le fantasie degli appassionati che lo vedono già come erede di Henrikh Mkhitaryan come mezz’ala di sinistra.

L’Inter s’è assicurata le sue prestazioni con larghissimo anticipo rispetto agli altri colpi messi a segno nel corso della ormai conclusa sessione estiva di mercato, proprio con l’intenzione di farne un elemento cardine del centrocampo in futuro. Magari, chissà, anche per fare le veci di Hakan Calhanoglu quando possibile o laddove necessario.

Una trasformazione che Sucic sta già vivendo tra le file della Nazionale Croata, con la cui maglia è sceso in campo da titolare lo scorso weekend al fianco di Luka Modric in cabina di regia, contro la rappresentativa del Montenegro.

Al termine della partita, vinta dalla formazione di Zlatko Dalic sempre più leader del Gruppo L nelle Qualificazioni ai Mondiali, il centrocampista nerazzurro ha voluto raccontare le proprie sensazioni su questo avvio di stagione all’Inter. Rivelando anche un curioso retroscena sull’importanza che riveste la lingua italiana nella comunicazione di squadra.

Sucic poliglotta, la lingua è importante: “Capisco già tutto ciò di cui si parla”

Raggiunto dai microfoni di Sportmediaset, Sucic ha aperto il suo intervento facendo una menzione speciale all’imminente derby d’Italia contro la Juventus.

Il primo derby della sua giovane carriera: “Abbiamo ancora qualche giorno per prepararci ma mi aspetto una partita molto complicata. Faremo di tutto per vincere”, ha ammesso.

A questo è seguito il curioso commento sul ruolo che ha assunto la lingua italiana nel suo quotidiano. Un ruolo essenziale che di fatto fluidifica le relazioni all’interno dello spogliatoio e consente una migliore comunicazione fra tutte le parti coinvolte nel progetto Inter.

“Sto imparando per bene ogni aspetto della lingua. Oramai capisco tutto ciò di cui si parla nelle riunioni e durante gli allenamenti. Qualora non capissi qualcosa ci sono sempre i compagni, il mister e lo staff ad aiutarmi”, ha raccontato.

Da non dimenticare il fatto che Sucic ha avuto più tempo a disposizione rispetto agli altri nuovi arrivati, vedi Luis Henrique, per fiondarsi nell’apprendimento della lingua italiana. Questo perché sin dallo scorso gennaio era consapevole del suo trasferimento estivo in nerazzurro, al netto di potenziali impedimenti o difficoltà che alla fine non si sono mai presentate.