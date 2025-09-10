Terza maglia Inter, scoppia la polemica: “Una divisa da benzinaio”

Il nuovo Third Kit non piace ai tifosi: “Polo da lavoro, fateli correre”

Stamane l’Inter ha presentato ufficialmente la nuova terza maglia, che debutterà il 21 settembre nella gara contro il Sassuolo di scena allo stadio ‘Meazza’.

“Ispirato all’iconica era Total 90 – scrive l’Inter sul proprio sito – è una celebrazione della storia del Club e un omaggio allo spirito e alla passione che da sempre lo animano”.

“Questo nuovo Third Kit è dedicato a tutte le generazioni di interisti, a chi ha amato la squadra negli anni 2000 e a chi la ama oggi – aggiunge la nota ufficiale di presentazione – Le linee rappresentano ambizione, energia pura e momenti indimenticabili.

Nike e Inter riportano in campo quell’inconfondibile energia, grazie a colori decisi e ai profili a contrasto che hanno definito un’intera generazione.

La nuova terza maglia dell’Inter “è un ponte tra le epoche: una tela moderna dipinta con i colori del passato, pensata per lasciare il segno sul palcoscenico più importante”.

La base della maglia è:

Realizzata nell’iconico Thunder Grey ;

; In essa compaiono distintivi dettagli in Safety Orange c he squarciano il grigio tempestoso , percorrendo il colletto, le maniche e il logo del club, evocando le scintille che scoccano nei momenti di genialità;

, percorrendo il colletto, le maniche e il logo del club, evocando le scintille che scoccano nei momenti di genialità; Le maniche sono rifinite con il motivo rétro Total 90, trasportando i tifosi indietro nel tempo.

Il Third Kit dell’Inter valevole per questa stagione non ha trovato grandi apprezzamenti, per usare un eufemismo, tra i tifosi nerazzurri. C’è ovviamente chi esagera, come sempre accade sui social. Ecco alcuni tweet raccolti da Interlive.it:

Bella polo da lavoro,….fateli correre!! pic.twitter.com/4CoaYGlt97 — Massimiliano Ligabue (@maxligart) September 10, 2025

Ma TOTAL perché sembra una divisa da benzinaio? — luigi modenese (@luigi974) September 10, 2025

Sembra una maglia da allenamento, colori che non c’entrano niente con l’inter, posizionamento stemma centrale pessimo, design total 90 che era già brutto ai suoi tempi. Direi un grande lavoro, grande nike. — Pompelmo Tell ⭐⭐ (@DogDiddio1908) September 10, 2025

Era difficile fare peggio delle prime due divise — Pancredi (@KingPancredi) September 10, 2025

Bella la nuova maglia della Pistoiese, quella dell’Inter? — Simone (@SimoTarantino__) September 10, 2025

Terza maglia Inter, quando potrà essere acquistata

La nuova terza maglia dell’Inter potrà essere comprata a partire da oggi, mercoledì 10 settembre. Come informa lo stesso club nerazzurro, il Third Kit 2025/2026 è acquistabile “sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele e Loreto”.