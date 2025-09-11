Caos Inter prima della Juve: “Barella e Dimarco bolliti, Bastoni ha tradito”

Bufera in casa nerazzurra dopo la sosta per le Nazionali e in vista del derby d’Italia. Nel mirino i tre Azzurri: “Non possono essere sempre titolari”

Uno dopo l’altro tutti i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive Nazionali hanno fatto ritorno ad Appiano Gentile. Mister Cristian Chivu avrà pochi allenamenti con la rosa al completo per preparare il suo primo derby d’Italia. Perché alla ripresa del campionato di Serie A, i nerazzurri faranno visita alla Juventus.

Per fortuna non ci sono stati infortunati, ma qualcuno non ha evidenziato un buono stato di forma. A partire dai tre italiani Bastoni, Barella e Dimarco, che hanno fatto discretamente nella prima uscita contro l’Estonia e non hanno raggiunto la sufficienza nel rocambolesco successo contro Israele.

Urge un cambio di rotta perché, salvo sorprese, Chivu li schiererà tutti dal primo minuto nella super sfida dell’Allianz Stadium’ contro i bianconeri di Tudor. Dopo la sconfitta interna contro l’Udinese di fine agosto, un altro passo falso rischia di compromettere tutta la stagione. Anche perché dopo la Juve inizia la Champions League.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista Franco Melli: “In difesa ci hanno tradito tutti: da Donnarumma che è stato l’ombra di sé stesso, agli esterni Di Lorenzo e Dimarco fino a Bastoni che ha fatto un autogol che forse non faccio nemmeno io: bastava allontanare il pallone dall’area di rigore, ma questi sono giocatori da Nazionale italiana?”.

Italia, Damascelli sui tre interisti: “Ancora stanchi per il Mondiale. Quel passaggio di Barella…”

Sulle frequenze di ‘radio radio’ si è parlato delle scarse possibilità dell’Italia di qualificarsi direttamente ai prossimi Mondiali. Non solo per il clamoroso 11-1 inflitto dalla Norvegia alla Moldova che compromette il discorso differenza reti in caso di arrivo a pari punti, ma anche per la vittoria fin troppo sofferta degli Azzurri di Gattuso contro Israele.

“Il problema della Nazionale non è tattico e nemmeno tecnico: il problema è di natura fisica. I tre giocatori dell’Inter sono bolliti e si è già visto in campionato: Bastoni e soprattutto Barella e Dimarco. Non possono essere sempre titolari a prescindere dalle loro condizioni di forma. Fino a un mese fa giocavano il Mondialie per Club negli Stati Uniti e sono ancora affaticati“.

Pensieri e parole di Tony Damascelli. Il giornalista sportivo punta il dito in particolar modo contro Barella: “Quel retropassaggio a Donnarumma che quasi quasi porta a un gol o un rigore, è una sorta di didascalia di come alcuni hanno affrontato la partita contro Israele“.