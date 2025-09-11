Juventus-Inter, è una maledizione: UFFICIALE, salta il derby d’Italia

Juventus-Inter è sempre più vicina ed è arrivata la conferma ufficiale che salterà il big match: cosa è successo

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno portato tante novità alla Juventus e in generale nel calcio italiano. Tra poche ore, sarà l’occasione per mettersi alla prova, vista che si tratterà di esordi con le nuove maglie. Almeno per chi potrà esserci.

Ci sono, infatti, ancora diversi ballottaggi di formazione sia dalla parte dei bianconeri, sia tra i nerazzurri. E tanti di questi riguardano dei nuovi acquisti. Francisco Conceicao potrebbe recuperare dopo il grande spavento di una nuova lesione muscolare, ma difficilmente lo farà dal primo minuto.

Lois Openda, invece, ha recuperato e ci sarà, ma solo dalla panchina, anche se la sua velocità potrebbe essere letale negli ultimi 30 minuti. Discorso diverso per Manuel Akanji: il nuovo difensore dell’Inter è reduce dalle ottime prestazioni con la Svizzera e sarà schierato dal primo minuto da Cristian Chivu.

C’è un nuovo arrivato, però, uno di quelli che desta maggiore curiosità tra i suoi tifosi, che non riuscirà a essere della partita. La notizia l’ha data proprio il diretto interessato in conferenza stampa, specificando che comunque cercherà di sostenere dall’esterno i suoi compagni.

Juventus-Inter, Zhegrova non ce la fa: annuncio ufficiale

Oggi, a ormai 48 ore dal fischio di inizio tra Juventus e Inter, si è tenuta la conferenza di presentazione di Zhegrova e Openda, i due acquisti last minute di Comolli in attacco. C’era grande curiosità per capire se ci sarebbero stati annunci sullo stato di forma dei due calciatori e la possibile titolarità nel derby d’Italia.

Zhegrova ne ha parlato, ma non ha dato buone notizie ai suoi tifosi, che lo aspettano con ansia e fiducia: “Ho vissuto un periodo travagliato, ma ora mi sento meglio”, ha iniziato. In questi giorni, sta cercando di lavorare al meglio con lo staff per ritrovare la forma dei bei tempi, visto che la scorsa stagione l’ha vista dall’esterno. “Molto presto sarò pronto e starò molto meglio”, ha continuato.

Poi ha dato l’annuncio: “Ho parlato con Tudor e non farò ancora parte della partita perché dovrò lavorare. Io sosterrò la squadra”. E speriamo che non basti ai bianconeri, che potrebbero rispolverare Koopmeiners in una nuova veste a metà tra la trequarti e la mezzala. Per Zhegrova ci sarà tempo, ma per sabato segnate un altro forfait.