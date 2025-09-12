Inter, Barella alla Juventus: “Da comprare a qualunque cifra”

Il centrocampista della Nazionale italiane viene visto come il rinforzo perfetto per la mediana di Tudor. Annuncio su Chivu

È sempre Juventus-Inter, non soltanto il giorno della partita. Prima del fischio d’inizio dell’arbitro e dopo il triplice fischio finale, il derby d’Italia si gioca fuori dal terreno di gioco. Tra i tifosi con gli sfottò e tra le dirigenze a suon di colpi di mercato. Non è un mistero che Marotta stia pensando a Dusan Vlahovic da svincolato, mentre il sogno dei bianconeri è Nicolò Barella.

Almeno stando alle parole del giornalista e scrittore Gigi Moncalvo, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sulla pagina Youtube di CMIT: “Un giocatore dell’Inter che vorrei alla Juve? Lautaro Martinez, perché è uno che la butta dentro. Ma visto che il problema da anni è a centrocampo, io comprerei Barella per qualunque cifra“.

“Mi meraviglio che una squadra come il Real Madrid che in due anni ha perso prima Kroos e poi Modric, non lo abbia comprato visto che è molto più giovane. La Juventus non può più competere, fa finta di non avere più i soldi e poi il patron bianconero ha dovuto versare 185 milioni al fisco. Pensate a quanti calciatori si potevano comprare…”.

Moncalvo: “Inter appagata, Chivu costretto a copiare Inzaghi”

“L’Inter ha più problemi della Juventus. Se Chivu avesse dato un suo gioco, la sua impronta all’Inter, avrebbero tutti fatto il paragone con Inzaghi. Invece è stato costretto a limitarsi a dire: ‘continuiamo a giocare nello stesso modo’, portando lievi modifiche a una squadra già vecchia e che ora ha un anno in più” prosegue Moncalvo.

“Che cosa poteva fare Chivu? Rivoluzionare tutto prendendosi poi tutte le critiche? Il problema è che non si riesce a continuare su quella strada perché l’Inter adesso è appagata psicologicamente. Ha rimpianto l’uscita di Simone Inzaghi. Questo allenatore è molto diplomatico in un ambiente in cui non vanno pestati i piedi a nessuno”.

Infine Moncalvo tocca il capitolo Vlahovic: “Secondo me sarà il capocannoniere della Serie A, sempre ammesso che Tudor lo faccia giocare dall’inizio e non gli ultimi 10 minuti. È uno dei simboli, non in negativo, di questa squadra e fa bene a chiedere fino all’ultimo euro del contratto che gli hanno fatto firmare. In attesa che Marotta possa prenderlo quando costerà zero euro. Può essere decisivo con un su golletto, visto che la Juve non è squadra da goleade”.