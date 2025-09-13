LIVE Serie A, Juventus-Inter: le formazioni UFFICIALI, Dimarco out IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Juventus di Tudor nella terza giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita alla Juventus a Torino nel secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Un derby d’Italia già ad alto rischio tra due formazioni che la settimana prossima faranno il loro esordio in Champions League che sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono alla loro prima trasferta stagionale, dopo aver giocato in casa sia nel primo turno con il largo successo per 5-0 contro il Torino che nel secondo con la sconfitta a sorpresa in rimonta contro l’Udinese. Messa da parte la pausa per le Nazionali si cerca di tornare a vincere per preparare al meglio la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax ed evitare di aprire una crisi.

Dall’altra parte i bianconeri di Igor Tudor, privi dello squalificato Cambiaso, viaggiano invece a punteggio pieno dopo aver battuto il Parma e il Genoa senza peraltro mai subire gol. Si punta ad ottenere altri tre punti per lanciare la propria nella corsa allo scudetto. Tra tre giorni, poi, torneranno in campo per sfidare il Borussia Dortmund nella massima competizione europea per club.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla venticinquesima giornata della scorsa Serie A, quando la Vecchia Signora si impose con il punteggio di 1-0 grazie al gol siglato da Conceicao ad un quarto d’ora dal termine. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tablet, smartphone e pc in esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Inter live in tempo reale.

Juve-Inter, le formazioni UFFICIALI: fuori Dimarco

L’Inter ha appena comunicato la formazione ufficiale che oggi affronterà la Juve in trasferta. Fuori Dimarco per scelta tecnica, al suo posto c’è Carlos Augusto.

JUVENTUS (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Kelly; 15 Kalulu, 5 Locatelli, 19 K. Thuram, 22 McKennie; 8 Koopmeiners, 10 Yildiz; 9 Vlahovic. All.: Tudor.

In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 30 David, 32 Cabal.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. All. Chivu.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.