Sommer ‘cacciato’ dall’Inter dopo la Juve: “È tempo di andare”

di

Yann Sommer è stato il peggiore in campo contro la Juve nella sconfitta dello Stadium: cosa è successo dopo la partita

L’Inter ha perso ancora e stavolta è una sconfitta che fa male, molto male. La Juve è riuscita a rimontare e a vincere 4-3 contro i rivali di sempre, ma i tre punti li meritavano assolutamente i nerazzurri.

Sommer a testa bassa
Tempi bui per Sommer: via dall’Inter dopo la partita (LaPresse) – interlive.it

Ha ragione Chivu: la squadra ha dominato in lungo e in largo. Ha avuto coraggio nell’attuare un pressing uomo contro uomo a tutto campo. E i risultati si sono visti, dato che Vlahovic non ha mai tenuto un pallone, la Juve si è trovata schiacciata negli ultimi trenta metri e ha subito molto (anzi troppo) l’Inter.

Ma allora come si fa a perdere? Soprattutto dopo essere passati in vantaggio sul 3-2 a pochi minuti dalla fine? Per quanto ha subito e per come ha subito, sono evidenti le responsabilità del portiere nella sconfitta dell’Inter. Sommer ha demeritato, non ha parato nulla ed è stato gravemente insufficiente.

Sommer tremendo in Juve-Inter: i tifosi sono furiosi, ora scelte forti

Se qualcuno non ha perso la testa durante Juve-Inter, è davvero ammirevole. I tiri di Yildiz e Adzic non erano affatto irresistibili, ma Sommer non ha spinto abbastanza e si è fatto battere. In generale, non si ricorda neanche una parata degna di nota, un’uscita o intervento significativo.

Sommer in campo
Sommer ha grosse responsabilità nella sconfitta dell’Inter contro la Juve (LaPresse) – interlive.it

Insomma, lo svizzero ha sbagliato davvero troppo e il suo inizio di stagione è sintomatico di come le cose debbano cambiare. I tifosi hanno tempestato il web di insulti, ma soprattutto hanno sottolineato quanto Sommer fosse statico e poco presente.

È difficile non pensare che in panchina c’è un certo Josep Martinez, per cui è stato effettuato un investimento importante. Si crede nel ragazzo o no? Ora è il momento di dimostrarlo, anche perché gli alibi per Sommer, a questo punto, sono finiti.

Gestione cookie