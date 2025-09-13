Sommer ‘cacciato’ dall’Inter dopo la Juve: “È tempo di andare”

Yann Sommer è stato il peggiore in campo contro la Juve nella sconfitta dello Stadium: cosa è successo dopo la partita

L’Inter ha perso ancora e stavolta è una sconfitta che fa male, molto male. La Juve è riuscita a rimontare e a vincere 4-3 contro i rivali di sempre, ma i tre punti li meritavano assolutamente i nerazzurri.

Ha ragione Chivu: la squadra ha dominato in lungo e in largo. Ha avuto coraggio nell’attuare un pressing uomo contro uomo a tutto campo. E i risultati si sono visti, dato che Vlahovic non ha mai tenuto un pallone, la Juve si è trovata schiacciata negli ultimi trenta metri e ha subito molto (anzi troppo) l’Inter.

Ma allora come si fa a perdere? Soprattutto dopo essere passati in vantaggio sul 3-2 a pochi minuti dalla fine? Per quanto ha subito e per come ha subito, sono evidenti le responsabilità del portiere nella sconfitta dell’Inter. Sommer ha demeritato, non ha parato nulla ed è stato gravemente insufficiente.

Sommer tremendo in Juve-Inter: i tifosi sono furiosi, ora scelte forti

Se qualcuno non ha perso la testa durante Juve-Inter, è davvero ammirevole. I tiri di Yildiz e Adzic non erano affatto irresistibili, ma Sommer non ha spinto abbastanza e si è fatto battere. In generale, non si ricorda neanche una parata degna di nota, un’uscita o intervento significativo.

Insomma, lo svizzero ha sbagliato davvero troppo e il suo inizio di stagione è sintomatico di come le cose debbano cambiare. I tifosi hanno tempestato il web di insulti, ma soprattutto hanno sottolineato quanto Sommer fosse statico e poco presente.

Con uno sgabello al posto di Sommer, avremmo preso gli stessi gol #JuveInter — Stefano (@stefanoa99) September 13, 2025

Sommer is time to go — Azucaaaaaaaaaaaar (@Nico01796744) September 13, 2025

Sommer può riposare e starsene in panchina, no? #JuventusInter — Carlo Vendemiati (@vendecarlo) September 13, 2025

Dimarco

Hakan

Sommer

Mkhi All need to go IMMEDIATELY — . (@ScenicF1_) September 13, 2025

YAMN SOMMER DEVI SPARIRE — ⭐️⭐️MELIODASIANO IN BANTER🔱🖤💙 (@onlytruth4bro) September 13, 2025

Martinez can’t be this bad. Maybe it’s time to move on from Sommer. — 🌟🖤Fede 💙🌟 (@dimargoal) September 13, 2025

Per carità basta con Sommer, con un portiere serio non prendevi due gol su tre — Enry ⭐️⭐️ (@Enry_Inter93) September 13, 2025

È difficile non pensare che in panchina c’è un certo Josep Martinez, per cui è stato effettuato un investimento importante. Si crede nel ragazzo o no? Ora è il momento di dimostrarlo, anche perché gli alibi per Sommer, a questo punto, sono finiti.