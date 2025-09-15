Juventus da scudetto dopo l’Inter: “È cambiato il vento arbitrale”

Continua a far discutere la decisione di Colombo di convalidare la rete di Adzic. E quella di Mazzoleni al Var di non intervenire

Il derby d’Italia di sabato ha lasciato sensazioni diversi a Juventus e Inter. È chiaro che il successo ottenuto nel recupero ha galvanizzato i bianconeri, che ora si sentono in lotta per lo scudetto, mentre ha demoralizzato i nerazzurri che vedono scappare anche il Napoli. Ma per Tudor e Chivu è già tempo di pensare alle gare di Champions League.

Tra martedì e mercoledì ci saranno i debutti nella massima competizione europea per club. Inizia la Juve in casa contro il Borussia Dortmund, mentre il giorno dopo l’Inter farà visita all’Ajax in Olanda. Non serve sottolineare quanto sia importante partire col piede giusto per provare a ottenere uno dei primi otto posto della classifica generale che valgono la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Intanto tra i tifosi, soprattutto sui social, continua a tenere banco la decisione dell’arbitro Colombo di convalidare il gol del 4-3 di Adzic, nonostante il colpo al volto rifilato da Khephren Thuram a Bonny. Una scelta che a sorpresa è stata avallata da Mazzoleni al Var, il quale di fatto ha valutato al posto del direttore di gara l’intensità dell’intervento del mediano bianconero.

Inter, l’allarme di Salomone: “La squadra sembra arrivata mentalmente”

Una sconfitta che fa seguito al ko interno contro l’Udinese prima della sosta per le Nazionali, che fa già scattare i primi processi. Sul banco degli imputati finiscono sia i calciatori che i dirigenti per le scelte di mercato. Ma soprattutto il tecnico Cristian Chivu, che paga anche la poca esperienza.

“Pensavo che l’Inter stesse molto peggio: ha dominato e sul 3-2 sembrava potesse gestirla, il fatto che non ci sia riuscita è un campanello d’allarme. Sta capitando troppo spesso che ha in mano la partita e poi la butta via, quindi evidentemente c’è qualcosa a livello di testa: sembra arrivata mentalmente più che fisicamente” pensieri e parole di Luigi Salomone ai microfoni di ‘Radio Radio’.

“Ho sempre pensato che la Juventus potesse lottare pure per lo scudetto in questa stagione e mi sembra che sia cambiato anche il vento arbitrale – prosegue il giornalista sportivo tifoso laziale – Un gol come quello del 4-3 la scorsa stagione forse sarebbe stato giudicato in modo diverso e sarebbe stata presa la decisione di una punizione in favore dell’Inter. Quindi mi sembra che la Juve abbia tutto quest’anno per fare un grande campionato”.