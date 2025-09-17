Ajax-Inter, nuova polemica contro Thuram: il dettaglio nascosto

L’Inter affronta l’Ajax e si parla ancora una volta di Marcus Thuram: c’è un dettaglio nascosto che ha fatto discutere ancora i tifosi

Non c’è tempo per restare delusi e per leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro la Juve. Stasera, infatti, l’Inter inizia il suo percorso in Champions League e non ha di fronte un impegno banale, visto che l’Ajax è ben messo in campo e può creare dei problemi ai nerazzurri.

Dalla metà del primo tempo, l’Inter è riuscita a prendere il possesso del gioco e del pallone e si era conquistata anche un calcio di rigore. La decisione folle di Oliver e del Var, però, ha portato a cancellare il penalty agli italiani. Il rigore era palese, ma alla fine la squadra arbitrale – che è parsa sembra a favore degli olandesi nel corso del primo tempo, è riscontrato una piccola trattenuta da parte di Thuram.

Poco male perché l’Inter, pochi minuti dopo, è riuscita a trovare la via del gol, proprio con Thuram con un imperioso colpo di testa. Anche stasera, in una notte in cui il francese è parso dominante, c’è chi lo critica.

Ajax-Inter, alcuni tifosi contro Thuram: cosa è successo

Nel corso del primo tempo, c’è chi se l’è presa ancora una volta con il bomber francese. Dopo il caso della mancata esultanza e del sorriso con il fratello al gol avversario, c’è chi non lo lascia in pace.

Infatti, alcuni tifosi su X si sono un po’ indispettiti per qualche colpo lezioso di troppo da parte del francese. Un utente sottolinea che nella prima parte del primo tempo, ha tentato due colpi di tacco, un po’ troppi a suo avviso.

Bisognerebbe sottolineare che Thuram è il migliore in campo tra tutte e due le squadre. Oltre al gol, ha portato avanti una fase di pressing costante e ha sempre aiutato i compagni. Quello che vedo è un campione sempre più leader della squadra, che deve essere preservato e lasciato in pace.