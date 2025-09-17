Bernardo Silva piace all’Inter: perché è il colpo perfetto

Bernardo Silva potrebbe giocare in Italia nella prossima stagione e l’Inter entra nelle squadre interessate: le ultime

Una grande opportunità si sta profilando sul calciomercato italiano. Bernardo Silva è in scadenza di contratto con il Manchester City a fine stagione e l’aria di rinnovo non è ancora così forte. I Citizens stanno attraversando un momento piuttosto particolare, hanno speso tanto e cambiato parecchio il parco giocatori.

Allo stesso tempo, hanno detto addio a calciatori importanti e storici per il club, come Kevin De Bruyne, passato al Napoli. La storia potrebbe ripetersi molto prezzo con un ragazzo che ha fatto molto bene nell’ultimo decennio, forse un po’ troppo sottovalutato per quanto è riuscito a incidere.

Si tratta di Bernardo Silva, un mancino purissimo e di grande qualità che ha servito assist e portato gol a ripetizione alla causa. Il suo percorso in Premier, però, potrebbe essere arrivato agli sgoccioli a meno di un anno dalla scadenza del contratto. Pep Guardiola non sembra avere intenzione di allungare il rapporto e i club italiani sono pronti a inserirsi.

Bernardo Silva piace all’Inter: le ultime sul colpo a zero

Marotta e Ausilio sono dei veri e propri specialisti degli affari a parametro zero. Ne hanno portato a termine parecchi negli ultimi anni, alcuni dei quali hanno trascinato l’Inter a grandi successi in Italia e nei percorsi europei.

E chissà che il prossimo della lista non possa essere Bernardo Silva. Il fantasista, accostato anche alla Juve, è un profilo che manca nella rosa dell’Inter. Marotta ha sempre rimarcato che la volontà è costruire un mix tra giovani ed esperti, ma la linea di Oaktree sembra andare chiaramente nella direzione di abbassare il monte ingaggi e avere un’età media bassa. E aumentare i ricavi anche attraverso la Champions.

Bernardo Silva all’Inter piace, ma gli ostacoli all’affare non sono comunque pochi. L’ingaggio del trequartista non è basso e bisognerebbe sbaragliare la convincere la proprietà a puntare su di lui. Ancora ce n’è di strada da fare ma tatticamente sarebbe il calciatore perfetto da inserire nello scacchiere dell’Inter. E magari cambiare anche modulo.