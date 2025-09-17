LIVE Champions League, Ajax-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta l’Ajax nella prima giornata di Champions. Segui la cronaca del match Live

L’Inter è di scena sul campo dell’Ajax ad Amsterdam in una gara valida per la prima giornata della fase campionato della Champions League. Una sfida dal grande valore storico tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver.

Da una parte i nerazzurri dell’ex Cristian Chivu sono già al primo bivio della stagione. Dopo le due sconfitte in Serie A contro Udinese e Juventus a cavallo della sosta per le Nazionali, serve una vittoria per iniziare bene il percorso in Europa ed uscire subito dalla crisi di risultati in vista della sfida di domenica prossima contro il Sassuolo.

Dall’altra parte i biancorossi di John Heitinga, invece, sono ancora imbattuti dopo le prime cinque giornate della Eredivisie olandese. In casa sono arrivate tre vittorie in altrettante sfide contro il Telstar, l’Heracles e lo Zwolle, mentre in trasferta due pareggi contro Go Ahead Eagles e Volendam. I Lanceri sognano una vittoria al loro ritorno nella massima competizione europea per club dopo 4 anni.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale agli ottavi di finale della Champions del 2006, quando i gol di Stankovic e Cruz nella ripresa rimontarono il doppio vantaggio del primo tempo siglato da Huntelaar e Rosales. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tablet, smartphone e pc in esclusiva sulla app di Amazon Prime. Interlive.it vi offre il match della ‘Johan Cruhjff Arena’ tra Ajax e Inter live in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Ajax-Inter

AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts. A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu.