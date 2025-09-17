Uno svincolato, uno in scadenza e un ritorno: tre soluzioni al problema Sommer

I tifosi dell’Inter invocano l’utilizzo di Josep Martinez da parte di Chivu. Il portiere svizzero non dà più garanzie: ecco cosa offre il mercato

Con le partite che si susseguono ogni tre giorni tra Serie A e Champions League, non c’è tempo per guardarsi indietro. Bisogna voltare subito pagina e pensare al prossimo impegno, anche se la sconfitta contro la Juventus continua a bruciare. Perché, statistiche alla mano, l’Inter ha dominato il derby d’Italia ma due errori di Yann Sommer sono costati i tre punti.

Se sul gol di Yildiz poteva fare meglio, su quello decisivo di Adzic – per quanto viziato da un fallo di Khephren Thuram su Bonny ignorato dall’arbitro Colombo e dal Var Mazzoleni – il portiere svizzero ha fatto una vera e propria papera. I tifosi nerazzurri sui social stanno chiedendo a mister Chivu un cambio tra i pali, affidandosi a Josep Martinez.

L’estremo difensore spagnolo è stato di fatto l’unico vero acquisto della sessione estiva di calciomercato del 2024. L’Inter ha dovuto sborsare 15 milioni di euro (bonus compresi) per prelevarlo dal Genoa. Ci si aspettava che già la passata stagione con Inzaghi avrebbe avuto spazio e invece ha giocato solo in Coppa Italia e quando Sommer si è infortunato.

Inter, da Rui Patricio a Ortega e Stankovic: tutte le piste tra i pali

Purtroppo con Chivu le cose non sono cambiate, almeno nelle prime sette gare ufficiali tra le quattro del Mondiale per Club e le tre di Serie A. Nemmeno un minuto per Josep Martinez. Almeno per capire se può essere lui l’erede di Sommer o se Marotta e Ausilio dovranno cercare un altro portiere. Le soluzioni a breve termine sono tre.

Quella più immediata, se non ci si fida dei portieri in rosa, porterebbe ad uno svincolato. Ma il mercato non offre buone occasioni a parte Rui Patricio (ex Roma e Atalanta) che non sembra migliore di Sommer e Martinez. Ci sarebbe pure Cragno, in passato seguito dai nerazzurri, ma è ai box per infortunio. E allora non resta che aspettare almeno gennaio.

I portieri in scadenza nel 2026 potrebbe essere presi in saldo. Tra i più interessanti ci sono il franco-spagnolo Ortega, che fa il vice di Donnarumma al Manchester City e l’olandese Bijlow del Feyenoord, che è stato nel giro della Nazionale. Infine si potrebbe puntare su un ritorno ad Appiano Gentile: Filip Stankovic è stato riscattato dal Venezia, ma è sprecato in Serie B. L’Inter si è tenuta il 50% sulla futura rivendita e quindi lo pagherebbe metà prezzo.